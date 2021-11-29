宏都拉斯大選結果將出爐 吳釗燮：對邦交相當有信心

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，預計台灣時間今天中午左右會有初步結果，目前反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）得票數領先。外交部長吳釗燮今天表示，對於我國和宏都拉斯的邦交相當有信心，我方和參與選舉的兩邊陣營都有深入交往。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、退輔會等單位，以「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。

宏國正在進行選舉，由反對黨、左派的卡斯楚挑戰右派執政黨「國家黨」（National Party）的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），選前民調顯示卡斯楚可能當選，而她曾表示，若贏得大選，將和中國建交，與台灣斷交，因此這場選舉備受美國和台灣關注。

宏國選舉受到朝野立委關注，國民黨立委馬文君關切外交部是否對選舉結果有因應作為，民進黨立委蔡適應、王定宇關切選舉狀況。

吳釗燮說，宏國目前仍在開票當中，外交部和我國大使館密切關注投票狀況，但我國不會介入宏國內政，宏國將開記者會宣布初步結果，最後確定的結果要今天稍晚才會出爐。

吳釗燮說，外交部事前有和宏國不同陣營溝通，不會只跟一個陣營溝通，我方和不同陣營的候選人及核心幕僚人士都有深入的交往和溝通，很久以前就仔細觀察宏國選舉，確保選後對邦交不會有影響，相關人員收集資訊，根據我方收集的結果，無論選舉結果如何，對邦交的影響都還好。

吳釗燮說，他對我國和宏都拉斯的邦交相當有信心，「應該是不會有問題」，至於宏國國內的變化，外交部會持續關注。