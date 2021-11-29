藍拒審明年度總預算 政院：嚴重影響政府整體運作

國民黨團總召費鴻泰今天表示，行政院為公投行政不中立，拒審明年度總預算案直到行政院長蘇貞昌道歉。行政院發言人羅秉成今回應，行政院依法是公投案的反方當事人，本就有責任向人民報告政府不同意4個公投案的立場與政策，並無違反行政中立法的疑義，國民黨曲解法令、罔顧事實的政治操作，政院深表遺憾。

羅秉成指出，銓敘部於今年5月12日已發布新聞稿說明，「行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，基於政策推動的權責，本有義務對外說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。因此，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處。」

羅秉成表示，行政院本來就有權責以各種形式宣傳政府政策，向人民報告政府對公投案的反方立場與理由。國民黨進行全國性公投宣傳活動，主張要遷移或重啟台電和中油的相關重要設施，不僅影響能源轉型及供電的穩定，甚至攸關民眾的生命安全，政府機關和台電中油等國營事業本於職責，當然有必要加強政策說明與辯護。

羅秉成表示，國民黨團仍一意孤行丶任作解釋，胡指行政院違反行政中立法，甚而藉詞全面停審111年中央政府總預算，此舉已嚴重影響明年政府整體運作、軍公教人員調薪權益，以及政府各項長照、教育、家庭福利政策的執行。

羅秉成批評，包括政府各項福利措施，例如育兒津貼、不孕症補助、長照補助、以及明年3月即將上路的「班班有冷氣」等政策，都將受到大幅度的影響，立法委員應妥為行使憲法賦予的預算審查權責，若恣意藉詞抵制罷審，誠非人民所樂見，對此無謂的政治操作，政院深表遺憾。