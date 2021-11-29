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海外國人因疫情被迫除籍 綠委：非常不公平

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供

本報今天專題報導海外國人出境兩年，被迫除籍，「你被除籍了嗎？」成為海外國人最新流行問候語，民進黨立委陳亭妃今天指出，海外國人因為疫情選擇暫時留在國外，如果因為此造成他們必須被除籍，「我覺得這是非常不公平的。」

陳亭妃說，不只是台商，其實很多的學子、台灣人在外工作，現在也都面臨除籍的問題，修法一定要去討論，可做一些權衡，在不動用到修法下，做一些特別處理，這一定要做，內政部可能一談到修法，就會有本位主義，但確實是疫情造成大家無法回來，而且回來必須要隔離14天，這個時間對於每一個行業別都會造成影響。

內政部不認同放寬年限，與行政院長蘇貞昌曾允諾兩周內研議相關措施不同調，陳亭妃認為，畢竟是因為疫情造成海外國人無法回來，本就應該要檢討，行政院的方向是對的，內政部也應該研擬。

內政部長徐國勇今赴立法院備詢前指出，高等行政法院已說明，居住是個事實行為、非法律行為，且健保及勞保等法律行為散見於其他法律，所以戶籍法移籍行為現階段研議，許多專家學者主張其為事實行為且經法院認定，所以除非修法，否則行政機關無裁量餘地。

內政部 疫情 陳亭妃

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