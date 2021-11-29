遭質疑未自主健康管理 洪孟楷：皆依規定嚴格要求

民進黨立委洪申翰今質疑，國民黨立委洪孟楷回國後未按照規定自主管理，跑到立法院委員會質詢、開記者會。洪孟楷表示，7天自主健康管理，皆依循防疫規定嚴格要求，敬請放心。

洪孟楷表示，他經過隔離期滿14天，並3次PCR皆為陰性，依衛福部防疫指引，後續7天自主管理，如無症狀可「正常生活」，唯需全程配戴醫療口罩、並保持社交距離。但禁止參與聚餐、聚會，這7天自主管理期間也暫停出席地方活動邀約及行程。

洪孟楷說，針對公務開會需求，衛福部也提供回文「需出席重要公務會議，應遵守易主健康管理事項，落實全程配戴醫用口罩，與他人保持社交距離。」今日他在立法院工作場合，也全程遵守辦理，並落實量體溫、自主快篩檢驗，皆確認無任何異狀，以最嚴格的標準要求，一切合乎相關規定。

洪孟楷說，身為區域民意代表，要為民眾發聲、監督，開會更是立法委員的職責所在；防疫相關規範仍會確實遵守，不需扭曲也無需栽贓。尤其在檢疫所14天感受到第一線護理、公務人員的辛勞，充分配合相關規定，為防疫共同努力。