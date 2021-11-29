洪孟楷自主健康管理在立院趴趴走 綠委批：防疫破口

民進黨立委洪申翰今天指出，上周末結束英國COP26會議回國後的14天集中檢疫，他也從上周六開始，進入7天自主健康管理。但今早卻驚見，跟他一同去英國參加會議的國民黨立委洪孟楷今天竟然已經開始去各個委員會質詢，早上還開記者會，「明知故犯！為何硬要成為防疫破口？」

洪申翰在臉書表示，他與洪孟楷是11月12日傍晚抵達台灣，11月13日到26日是14天集中檢疫期，11月27日到12月3日是7天自主健康管理期。針對自主健康管理期間能不能到立法院？相信洪孟楷委員有收到衛福部的公文「自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動... 」。

公文指出「由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議係屬人數較多、較難保持社交距離之類似活動，爰自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議，惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會」

洪申翰指出， 國民黨一直想賴民進黨造成防疫破口，防疫做得不夠好，請問一下，洪孟楷這不是明知故犯的防疫破口嗎? 英國最近發現有新變種病毒Omicron，洪孟楷不會不知道，那為何明知故犯？更諷刺的是，前幾天洪孟楷還自己發文說會嚴格遵守自主健康管理規定，那為何今天還到立法院去，立法院一天有幾千人出入，家中可能還有長輩跟小孩，國民黨委員是不是不把別人的健康當一回事。