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何志偉控語言暴力「該提告？」 黃士修：我被恐嚇

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
黃士修表示，民進黨邏輯說揚言提告就是恐嚇，「所以現在我被何志偉委員恐嚇」。圖／取自黃士修臉書
黃士修表示，民進黨邏輯說揚言提告就是恐嚇，「所以現在我被何志偉委員恐嚇」。圖／取自黃士修臉書

民進黨立委何志偉今天指控，昨晚接受TVBS「少康戰情室」邀請討論公投等時事議題，結果核四重啟領銜人黃士修三度對他說出「你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」「黃士修嚴重言語暴力，我該提告了？」黃士修表示，民進黨邏輯說揚言提告就是恐嚇，「所以現在我被何志偉委員恐嚇」。

黃士修今天表示，民進黨邏輯說揚言提告就是恐嚇，「所以現在我被何志偉委員恐嚇」，何委員公然搞年齡歧視，說超過20歲就該廢掉，他的父親在30幾歲就因猛爆性肝炎過世，但他不是靠爸族，從來沒拿來說嘴過。

●黃士修提供昨天錄影對話如下：

何志偉：「核四是超過40歲的電廠……」

我：「核四在1999年動工，才22歲。」

何：「超過20年的微波爐，你敢用嗎？」

我：「你爸媽活到6、70歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「你再說一次看看。」

我：「你爸媽活到6、70歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「你再說一次看看。」

我：「你爸媽活到6、70歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「我爸已經過世了！胰臟癌！」

我：「所以活到6、70歲就該去死嗎？」

何：「你欠我一個道歉！」

趙少康：「核二核三廠用了快40年，美國核電廠用到60年、80年，都還在運轉啊。」

何：「我知道黃先生不會道歉。」

我：「廢話，那你就不要搞年齡歧視。」

黃士修 恐嚇 何志偉

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