代表處先遣赴美 藍：重新傳遞國民黨保台主張

國民黨主席朱立倫預計明年春天訪美，國際部副主任黃裕鈞於本（11）月30日赴美國華府，主責開設國民黨駐美代表處，以及加強國民黨對美關係維繫及外交相關工作等事宜。

國民黨國際部表示，黃裕鈞於赴美前的準備期間，親自拜訪或電訪多位擁有豐富駐外經驗的黨內外交領域前輩，包括前駐美代表沈呂巡、前駐日代表馮寄台、國安會前副秘書長張大同、國安會前副秘書長何思因、國安會前秘書長蘇起、國安會前秘書長胡為真、外交部前部長胡志強、以及外交部前政務次長暨現任國民黨副主席夏立言等人。

國際部表示，這些前輩們除了祝福即將動身赴任的黃裕鈞外，更樂見與肯定有年輕世代在國民黨處境艱難的此時此刻，願意站到第一線承擔艱鉅任務，並傳授許多外交實戰的經驗，世代傳承、薪火相傳，期盼幫助黃裕鈞此行順利成功圓滿達成任務，為國民黨對美關係開創嶄新未來。

國際部主任黃介正表示，黃裕鈞獲得了國民黨外交前輩們的誠摯祝福，也會謹記赴美工作應如履薄冰、戒慎恐懼，相信他會在華府積極、認真的工作，將國民黨堅定捍衛中華民國、保衛台灣以及厚實台美關係的政策立場，真切廣泛地傳達給美國所有的好朋友。