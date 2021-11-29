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國民黨停審預算抗議行政院違反中立 小黨齊聲反對

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌至全台宣講公投。報系資料照。記者江良誠／攝影
行政院長蘇貞昌至全台宣講公投。報系資料照。記者江良誠／攝影

國民黨立法院黨團批評行政部門在四公投案，行政不公立，宣布即起停審中央政府明年度總預算，直到行政院長蘇貞昌道歉。對此，民眾黨及時代力量黨團皆表示，希望國會維持正常運作，持續進行預算審查。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，執政黨在相關宣傳上，動用許多政府資源，的確有違反行政不中立疑慮，希望執政黨節制，不過他也強調，預算審查已耽擱非常多時間，立法院會期剩下時間也不多，杯葛雖是各政黨權利，但基於財政紀律及國會正常運作，希望朝野能夠理性溝通，各審查預算可以繼續進行。

「一碼歸一碼」，時代力量黨團總召邱顯智表示，若認為各部會、單位有行政不中立疑慮，應針對各部會預算進行監督要求，不是說所有預算都不審，這樣其他相關工作要怎麼推動？且目前總預算審查已經延遲太久，國民黨如果對特定項目預算有疑問，應針對相關部會，而不是全面性焦土作戰。

國民黨立法院黨團今上午舉行記者會批評，行政院拿國家預算宣傳萊豬，以及中油刊登廣告宣傳三接，行政不公立，試圖影響公投結果，宣布停審預算，直到蘇貞昌出面回應，和人民道歉。

立法院 時代力量 國民黨

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