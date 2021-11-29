藍營停審中央政府總預算 綠營：放水、閹割自己權力

國民黨立院黨團今表示行政院行政不公立，試圖影響公投結果，宣布從此刻開始，暫停審查中央政府明年度總預算，直到行政院長出面回應和人民道歉為止。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，行政院是公投的反方，本就該為政策辯護，身為立委不審預算，根本是廣義上的放水，強烈閹割掉自己權力。

劉世芳說，中央政府明年度總預算案，都已到各個委員會去，民進黨的召委所認養的部會都已處理好，反而是國民黨召委的部分還沒開始，國民黨宣佈停審本就無太大意義，立委本來就要監督行政單位，審查預算重中之重，現在為了行政中立不中立棄守預算，更沒辦法達到監督效果 。

劉世芳表示，實務上運作，每個召委都把負責部會審查結束，等待送朝野協商，除非國民黨要把委員會要跳過去，全送黨團協商，放棄了自己 監督行政單位預算權力，各黨派都有提刪減、修正或凍結預算案，如今停審是廣義上放水，不管黨派理應都要監督政府，不審預算是自己砍自己 權力。

劉世芳說，若直接送黨團協商，國民黨團又不來，那就送院會直接表決，但這樣曠日費時，且立法院院會以外，還有各委員會要運作，立委質詢部會首長幾乎都是在委員會，如此一來只是強烈閹割掉自己權利。

劉世芳表示，行政院是公投的反方，本該就要為政策辯論，國民黨居然還稱上電視發表意見就好，實在太奇怪、太窄化，中央政府總預算通過的時間，法定只剩一個月左右，國民黨作法只是讓大家不得不開臨時會。