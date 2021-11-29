嚴防Omicron病毒 鄭文燦：準備檢疫量能、若大流行要暫停入境

桃園市長鄭文燦今天上午至中壢區中正公園桐花廣場，出席2021年桃園市低碳環保鄰里成果發表暨記者會，受訪時被問到桃園如何守住國門第一線時表示，應將檢疫所量能準備好，若產生大流行最嚴重要暫時停止入境。

台南市長黃偉哲昨說，碰到Omicron新魔王病毒，萬一大意或居家檢疫天數減少了，那反而造成更嚴厲影響，一旦突破進入台灣將造成人心衝擊，政府絕對不能掉以輕心。公開呼籲中央，針對Omicron疫區回來的旅客要加強檢疫天數。

鄭文燦上午被問及時表示，桃園是站在防疫的第一線，國境管制中央決定6個高風險的國家，必須採取住到集中檢疫所，隔離14天後並沒有結束，還要再加7天居家自主健康管理，7天結束前仍然要做公費快篩。

鄭文燦說，最重要的是要把集中檢疫所的能量準備好，目前大約有將近4000多個房間，希望對南非等6個國家入境者，能夠做高強度的管制。如果產生大流行，或者突破性感染的個案上升，管制的手段還要再加強，甚至要暫時停止入境。

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