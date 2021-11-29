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接見波海三國議員 蔡英文：願分享對抗假訊息經驗

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統今天在總統府接見波海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團，蔡總統提到，我國和波海三國都走過威權統治和爭取自由的道路，深刻了解民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張和假訊息威脅，台灣願意和歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享價值，一起確保民主自由的生活方式。

蔡總統表示，這是波海三國國會第一次共同組團訪台，謝謝三位主席促成那麼有意義的訪問，謝謝大家來台參加今年的開放國會論壇，也非常期待大家和台灣分享波海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會及擴大公民參與的努力。

蔡總統說，藉這個機會特別謝謝立陶宛，在疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神，這段時間以來，台灣與立陶宛在各領域交流密切，近來在立陶宛外交部邀請下，前副總統陳建仁參加在維爾紐斯舉辦的民主論壇，向國際社會分享台灣的民主經驗。

蔡總統也說，這個月，台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年，立陶宛也會在台灣設立代表處，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署6項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星和生技等領域合作，未來期待也和拉脫維亞及愛沙尼雅在各領域都有更多合作交流。

蔡總統說，「我們和波海三國都走過威權統治和爭取自由的道路，深刻了解民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張和假訊息威脅，台灣願意和歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享價值，一起確保民主自由的生活方式。再次歡迎各位來訪，希望一起努力，讓台灣和波海三國的關係更穩健，更緊密發展。」

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇表示，首先向台灣人民的毅力與智慧致上崇高敬意，台灣在複雜的地緣政治中取得平衡，同時發展經濟及強化民主，此行來到台灣就是要展現團結之意。立陶宛政府的友台政策，在社會獲得廣大民意支持，保護自由以及規則為基礎的國際秩序，攸關立陶宛重要利益，必須強化與台灣關係，共同合作，來達成這個目標。

馬瑪竇表示，立陶宛與台灣有很多發展經濟文化相關的合作機會，之所以能夠進行長期穩定有效合作，正是因為雙方社會擁抱民主、人權及法治等共享價值，希望即將在台灣設立的立陶宛代表處，可以協助拓展台灣與立陶宛的夥伴關係，並促進台灣與整個歐盟進一步發展友好關係。

立陶宛 假訊息

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