中國再派27架軍機「擾台」 首次出現空中運油機

（德國之聲中文網）在中國國家主席習近平與高級將領會議之際，台灣國防部周日（11月28日）表示，28日當天有27架中國軍機進入台灣防空識別區，是10月初以來最多的一次，並且首次出現了可以延伸打擊航程的空中運油機「運油20」，再次加劇了緊張的台海局勢。

過去一年多來，中國不斷派遣軍機進入台灣空域周圍執行任務，今年10月初，4天內曾有150架軍機飛入台灣防空識別區，此舉被台方稱作「灰色地帶威脅」，旨在通過讓台灣空軍反復緊急升空來消耗他們的力量，同時也測試台灣的反應。

11月28日的這批27架軍機中，包含了18架戰鬥機和5架具有核能力的轟6機，以及一架不尋常的運油20空中加油機。

路透社報道，運油機的出現，表明了中國正在為續航力較差的戰鬥機在空中加油，這是中國空軍仍在努力磨練的技能，以使其能夠在遠離中國海岸的地方進行打擊。

台灣中央社採訪前空軍副司令張延廷中將，他說：「這是有計畫、有步驟的演練，包含整個作戰模式。」

張延廷指出，中國若要對台灣作戰，必須先透過電戰機掌握制電權（電磁權），接續再透過轟6、殲10、殲16等掌握制海及制空權。因此，運油20將會在台灣南部的巴士海峽一帶形成空中加油走廊，替殲16戰機進行加油演練，以達「戰機掩護加油機，加油機替戰機加油」的目的。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則向中央社表示，運油20日後若大量服役，代表中國空軍戰鬥機就能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等護航，使中國空軍真正成為「遠征型空軍」。

習近平籲加速軍隊現代化

在28日中國出動軍機這天，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員抵達台灣，將參與本周12月2日至3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。

更早之前，美國總統拜登曾於上周邀請了台灣參加全球民主峰會，而24日至26日間也有美國跨黨派議員訪問台灣，這是美國議員11月第二次參訪台灣。這些舉措皆受到中國方面的譴責。

與此同時，中國官媒新華社報道，習近平主席參加了26日至28日在北京召開的中央軍委人才工作會議，與高階將領就如何通過人才培養進一步加強武裝部隊一事進行討論。

雖然宣讀的講話中沒有直接提到台灣，但習近平強調了軍隊現代化的必要性，以便「提高打贏現代戰爭實際本領」。

新華社援引習近平的話說：「要加強實踐歷練，鼓勵引導官兵在火熱軍事實踐中經風雨、見世面、壯筋骨、長才干。」

（路透社、新華社、中央社）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】