藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

台灣自治史上最大規模的九合一選舉在2014年11月29日投票，全部廿二縣市，民進黨贏得十三席、國民黨六席，無黨籍三席；六個直轄市長當選人除台北市柯文哲，桃園市鄭文燦、台中市林佳龍、台南市賴清德、高雄市陳菊，都是民進黨籍；僅新北市朱立倫是國民黨籍。國民黨在縣市長慘敗，民進黨贏得十三席縣市長，國民黨僅保住六席，並失去首都執政權。

2021-11-29 09:16