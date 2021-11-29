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藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

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藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院交通委員會今天審查111年度觀光局、公路總局預算。記者吳姿賢／攝影
立法院交通委員會今天審查111年度觀光局、公路總局預算。記者吳姿賢／攝影

四大公投年底登場，立法院交通委員會今天審查111年度觀光局、公路總局預算，審到觀光局總預算第40多案時，立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生突然宣布，由於執政黨公投行政不中立，國民黨即刻拒審預算，宣布休息。

陳雪生在休息時間受訪表示，由於執政黨在公投時沒有保持行政中立，國民黨團已經下令，以電話指示所有黨籍召委要全面拒審預算。是否無限期拒審？陳雪生回應「是」。

媒體詢問是否為交委會史上首度停審預算？陳雪生說，不知道，黨團下令、電話指示全面拒審，「我們只有遵照命令」。

國民黨立院黨團上午舉行「行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算」記者會，針對行政院拿國家預算宣傳萊豬，及中油刊登廣告宣傳三接，國民黨痛批行政不公立，試圖影響公投結果，宣布從此刻開始，暫停審查中央政府明年度總預算，直到行政院長出面回應和人民道歉為止。

國民黨 公投 行政院

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