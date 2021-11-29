抗議行政院違反中立 國民黨：停審111年中央政府總預算

國民黨立院黨團上午舉行「行政院行政不中立 全面停審111年度中央政府總預算」記者會，針對行政院拿國家預算宣傳萊豬，以及中油刊登廣告宣傳三接，國民黨痛批行政不公立，試圖影響公投結果，宣布從此刻開始，暫停審查中央政府明年度總預算，直到行政院長出面回應和人民道歉為止。

國民黨團總召費鴻泰表示，行政院所有預算都是立法院審議通過，但行政帶頭行政不中立，用人民的錢反對人民直接民權的公投；國民黨團書記長陳玉珍也說，行政院是在教壞公務人員，用表面合法的方式做非法的事，公務人員上班不得為特定公投立場宣傳，完全破壞我國民主法治。

國民黨團首席副書記長萬美玲指出，中油放著本業不做，刊登廣告做三接公投宣傳，最近還辦了健走活動為公投做宣傳，請民進黨立委劉世芳上台宣講。現在連地方社團大小活動，都被綠營執政首長暗示不可以有讓正方公投有任何宣傳的機會，「民進黨沒有任何一個做為是行政中立」。