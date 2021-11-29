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台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

孫大千：王立強是不是共諜？澳洲政府欠台灣人一個答案

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，。製造競選對手通敵叛國的假象將成為民進黨未來面對選舉的勝利方程式。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，。製造競選對手通敵叛國的假象將成為民進黨未來面對選舉的勝利方程式。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千今在臉書表示，台北地檢署對於向心夫婦的不起訴處分再一次的證明了，暗黑勢力介入2020年台灣總統大選的事實。製造競選對手通敵叛國的假象將成為民進黨未來面對選舉的勝利方程式。

孫大千指出，這種劍橋分析式的操作手法，不僅發生在台灣，同時也發生在美國，而台灣的民進黨政府以及美國當時的川普政府都利用了類似的事件，對競選對手展開無情的抹紅和打擊。

孫大千回憶，2020年美國總統大選前夕，特定管道對外披露出拜登小兒子接受中國北京政府非法政治獻金的相關文件，立即引發軒然大波，川普陣營打蛇隨棍上，全面對拜登進行抹紅，幸虧拜登陣營危機處理得宜，迅速證明相關文件都是某一位川普政府的官員所為，才將此事平息。

在台灣，孫大千表示，2020年台灣總統大選前夕，假共諜王立強利用澳洲媒體專訪的機會宣稱北京政府多次金援候選人韓國瑜，並且表示是接受向心夫婦的指揮。綠營政治人物和側翼打手隨即發動抹紅攻勢，檢調單位同步配合，立即偵辦向心夫婦，國內反中仇中的情緒升至最高點，讓蔡英文得以順利販賣芒果乾，連任成功。事隔將近兩年，真相大白之後，才發現從頭到尾就是一個謊言。

孫大千說，澳洲政府當時面對王立強案的曖昧態度，使事實真相無法迅速澄清，導致有心人士的操作得以成功，是重要的因素之一。這已經是很明顯的外國勢力介入台灣大選。時隔2年，澳洲政府欠台灣人民一個答案：王立強究竟是不是共諜？

孫大千 向心夫婦 拜登

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