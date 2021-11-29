何志偉控黃士修言語暴力「你爸媽6、70歲是否該去死一死」
民進黨立委何志偉今天指控，昨晚受TVBS「少康戰情室」邀請討論公投等時事議題，結果竟親身經歷了核四重啟領銜人黃士修的言語暴力。之前他才「恐嚇」台電核能發電處長許永輝及其家人，他昨天在節目錄影現場，三度對我說出「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」
「黃士修的言語暴力！我該提告了？」何志偉在臉書指出，譴責言語暴力，但是當自己成為受害者的時候，感受到的不只是憤怒、遺憾，更深深覺得我被傷害了。
何志偉指出，昨天在節目上是說「士修你現在大約是34歲，可是核四廠拼拼湊湊，至今已41歲了還沒啟用，你敢用一個比你老的微波爐去熱食物嗎？」沒想到他立刻回說「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」而且他還重複了三次。
何志偉指出，雖然節目製作單位最後可能考量對社會「不良示範」，這一段並沒有播出，但作為當事人，心情實在難以平復。「希望黃士修的言語暴力到此為止！讓公投回到理性的政策辯論吧！」
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