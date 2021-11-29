雙城視訊半天燒140萬 林穎孟轟柯文哲：小氣哥變中暖男

台北上海雙城論壇12月1日登場，台北市議員林穎孟今天踢爆，根據北市府的經費數字，今年雙城論壇僅半天時間，竟燒139萬4千元經費，比實體論壇還貴。台北市長柯文哲出了名的小氣一哥，今年竟為了當中國暖男，和中國玩視訊，總花費竟比實體論壇還貴，莫名其妙燒掉北市公帑，柯市長應向台北市民交代清楚。

林穎孟說，今年不是台北與上海第一次玩視訊雙城論壇。去年她在總質詢時，曾提出2020年視訊雙城論壇經費與實體論壇差距不大的問題，當時柯市長也表示費用太高、應改善。

林穎孟質疑，今年她原本盼柯市府檢討改善，但經過她向市府詢問花費，結果卻是變本加厲，不只不改善，還比去年增加，甚至高過2016年的實體雙城論壇。

根據林穎孟提供歷屆雙城論壇經費，2016年台北市主辦的實體雙城論壇經費為138萬840元；2018年同樣北市主辦的實體論壇經費159萬3346元；去年2020視訊論壇經費125萬4947元；不過今年由上海主辦的雙城論壇，台北市採視訊經費高達139萬4千元。

林穎孟說，前幾天柯市長還強調，「不會讓無關緊要的事破壞雙城論壇」，接著，昨天中國媒體則表示「彷彿嚴冬裡吹來一絲暖風...新生春暖花開的嚮往」，評價柯市長表現像「暖風」。看起來一個態度堅決，一個柔情詩意，這是一個中國暖男的故事。只是這個暖男，原本是小氣一哥，柯市長是不是對中國暈船了？

林穎孟指出，平時柯市長什麼都喜歡costdown，就連台北發生疫情需要大規模PCR費用時，都可以斤斤計較，結果現在柯市長為了當暖男 和中國玩視訊，不只態度堅決不允許「無關緊要的事情」破壞他們交往，花錢更不手軟，比實體見面貴都沒關係。

林穎孟驚嘆，錢這樣拿來燒，中國應該可以極度感受柯市長的「暖」，真的暖到不行。

林穎孟表示，2016年台北上海雙城論壇，由台北實體主辦，當時上海派出中共上海市委常委兼統戰部部長沙海林，來台強調「一個中國，九二共識」。這場雙城論壇，總共花費138萬840元。而今年雙城論壇，只有視訊，且時程僅有半天，卻總花費了139萬4000元。

林穎孟質疑，不曉得柯市長，為什麼要違背去年降低經費的承諾？甚至費用超過實體？就為了當暖男？這到底是什麼交往關係？難道今年雙城論壇，有邊視訊邊對中國送愛心斗內的功能嗎？