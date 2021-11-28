美學者點名「最敬畏候選人」侯友宜：把新北角色扮演好

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）接受本報訪問時稱，國民黨籍的新北市長侯友宜，將會是最值得敬畏的2024總統候選人之一。國民黨主席朱立倫及台北市長柯文哲有意明年訪美，外界也好奇侯是否有赴美計畫。對此，侯並未正面回應，僅說把國內防疫做好、新北的角色扮演好，努力建立城市與國際的連結。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）接受本報訪問時分析，朱立倫勢必會再參選，但他上次選的並不順利；因此他認為，朱立倫更適合擔任黨主席，並推出最強的候選人，若侯友宜有意願，他將是一位令人敬畏的候選人。

對此，侯友宜並未正面回應，僅說現階段還在疫情嚴峻時刻，首要任務是把國內防疫做好、新北的角色扮演好，努力做事，而他也會繼續努力建立城市與國際的連結，讓國際跟新北、台灣都能團結平安。