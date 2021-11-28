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「驚」句連發比施政更搶戲？「政院新三寶」陳吉仲好感度吊車尾

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自網路

文/朱涵瑜

過去這段時間，內閣團隊在衛生防疫、民生物價、農產食安、社會治安上努力拚亮點、推新政，但部分官員們的「驚」句，經常比其施政能力還「搶鏡」，甚至有些說法幾乎可說是背離民意、有違民眾的認知，包括，衛福部長陳時中說注射高端的民眾若有緊急出國需求，可以「補打」兩劑國際認證疫苗，遭質疑時，陳時中回應「不然要怎樣」；農委會主委陳吉仲把豬吃萊劑添加物，比喻成人吃保健食品，挨轟後緊急解釋他的說法不夠精準，下次會注意；內政部長徐國勇的球棒註記、球棒隊、超商店員配備辣椒水防身等等，也讓他成為近期網路熱議焦點人物，三人「驚」句連連，陳時中、陳吉仲、徐國勇更被封為「政院新三寶」。

「疫苗白打、美國政策怪怪、脫罩嗨歌」爭議頻！陳時中近3個月聲量120萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/8/28~2021/11/25）近三個月的統計調查，身兼衛福部長、防疫指揮官的陳時中，網路聲量居冠，超過120萬筆，除了防疫、疫苗議題之外，陳時中頻頻爆出的個人爭議言行，也讓他聲量居高不下，包括脫口罩嗨歌事件、注射高端者再打兩劑國際疫苗是補打，還是重打？施打高端疫苗者無法入境美國，批美國政策怪怪的等等，皆使得陳時中網議熱度不減，尤其最近桃園超商店員因勸戴口罩遭刺身亡，也讓外界開始檢討為何陳時中的口罩政策，要讓超商店員冒著生命安全，扛起第一線的勸導責任。

聲量第二高的是農委會主委陳吉仲，從釋迦、蓮霧遭中國禁入境，到近期把豬吃萊劑添加物，比喻成人吃保健品，都讓他屢屢成為焦點，同時也被不少網友質疑，既然萊克多巴胺沒有問太大疑慮，為何不開放給台灣的豬隻食用？不少網友對於陳吉仲的比喻說法感到不解。

聲量第三名的是內政部長徐國勇，因為台中瑪莎拉蒂惡少球棒毆人、超商店員遭刺身亡，衍生出一連串後續效應，包括球棒註記、超商店員配辣椒水防身等等，都讓網友印象深刻。

徐國勇、陳吉仲、陳時中近三個月網路聲量。
  image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢 

「驚」句連發失分？ 陳時中、陳吉仲、徐國勇皆「負面聲量＞正面聲量」

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/8/28~2021/11/25）分析三人網路好感度，陳時中、陳吉仲、徐國勇的共通點皆為「負面聲量＞正面聲量」。
網路好感度第1名 徐國勇：P/N比值0.94(正面聲量除以負面聲量)，好感度居冠原因之一在於過去三個月，

前半段時間徐國勇較無太大爭議言論、事件，直至近期才爆出治安、球棒、辣椒水事件，拉低他的好感度，雖然負面聲量大於正面聲量，但正負面討論度差距不算太大。

網路好感度第2名 陳時中：P/N比值0.64，議題多、討論度高，負面聲量也不少，網路好感度僅略贏陳吉仲。

網路好感度第3名 陳吉仲：P/N比值0.48，顯見近期的失言風波、萊劑爭議都對陳主委造成不小影響。

徐國勇、陳吉仲、陳時中近三個月網路好感度，三者之中陳吉仲最後一名。

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢 

被封為「政院新三寶」讓陳時中、陳吉仲、徐國勇再度成為外界焦點，但陳吉仲不僅極力澄清，更拿出過去政績予以反擊，面對反萊豬進口公投在即，陳吉仲的這些說法民眾能接受嗎？恐怕得等待反萊豬公投結果出爐。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月28日至2021年11月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中、陳吉仲、徐國勇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。



陳吉仲 陳時中 徐國勇

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