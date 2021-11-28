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專訪／挑戰顏家 林靜儀：政治人物與神明一樣 不是有拜才照顧

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟洪敬浤／台中即時報導
民進黨前立委林靜儀投入台中二選區立委補選，她說，以前穿高跟鞋接生，現在換布鞋跑選舉。記者黃仲裕／攝影
民進黨前立委林靜儀投入台中二選區立委補選，她說，以前穿高跟鞋接生，現在換布鞋跑選舉。記者黃仲裕／攝影

民進黨前立委林靜儀並非政治菜鳥，擔任過不分區立委，也有總統大選輔選經驗，跨入區域立委選舉是首次。面對基層實力雄厚的顏寬恒，她說，對手選民服務很直接，但就算沒投票也該照顧你，「政治人物跟神明一樣，不會有拜才照顧你」，就像「你罵蔡英文總統，還是能領五倍券」。

台中立委第二選區因顏家在此扎根，成為全國話題焦點。前立委陳柏惟去年初挑戰顏寬恒勝選，但上月罷免一役敗北，林靜儀說，不同意罷免的票數比預期多，不管藍、綠或基進黨，都沒預估到不同意票這麼多。

林靜儀說，民進黨還是有動員，但票數開出來後，有許多政黨無法掌握的選票出現，這代表中二選區自主選民增多，不是政黨動員就會出來的，傳統的人情、樁腳力量式微，關注政治的選民，愈來愈不受金錢、組織影響，這是好事。

對手顏家在地扎根深，選民服務全面到位。林靜儀說，資訊流通變快，自主選民增多，但對傳統選民、尤其是長輩，沒有能力使用最快資訊的人，信任感就很重要，「我信任你，你說的我都相信」，這就是樁腳的意義，無論藍綠都還是有派系、樁腳。

林靜儀說，很多話題在台北討論熱烈，但地方關心的是賺多少錢、兒子周末回不回家，「這是他們的人生，你不能說這很淺」，傳統選區「你對我好，我就投票給你」，這是世代差異，不必用民主價值過度去批判，只是要想辦法去突破。

「對手的選民服務是很直接的。」林靜儀說，她不會批評這種服務，只是選民應該知道，就算沒投票給他，當立委還是得照顧你，「政治人物跟神明的共通點，不會因為你沒有拜拜就不照顧你」，你不會因為沒有選在地的民代，就得不到該有的建設與服務。

林靜儀說，大家都希望改變，不必再害怕地方勢力，「並不是對手做了什麼？我不會這樣講」，而是不必怕得罪有權力的人，不必因為政治立場不同而害怕，就像「你罵蔡英文，還是可以領五倍券」。

「黑道不是很明確的詞」，林靜儀說，關於對手的各種報導，不管貸款或其他，攤開來讓大家看，讓民眾去判斷是非，藉此檢視地方勢力的影響，如果是謠言，透過討論也能還清白。

林靜儀投入補選後，過去發言的爭議都被挖出來。林靜儀說，相信會有更惡劣的，她當初替蔡英文總統輔選，腳趾頭骨折還是綁起來繼續跑，「我沒有在怕的」，以前穿高跟鞋接生，現在換布鞋跑選舉。

民進黨前立委林靜儀指出，希望藉由接下來的選舉來檢視，使地方文化、不公平的事情慢慢改變。記者黃仲裕／攝影
民進黨前立委林靜儀指出，希望藉由接下來的選舉來檢視，使地方文化、不公平的事情慢慢改變。記者黃仲裕／攝影

林靜儀 樁腳 蔡英文

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