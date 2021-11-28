專訪／面對抹黑 顏寬恒：攻擊我父親有很多故事寫

「攻擊我父親有很多故事可以寫，把你打黑、打趴就好，我只求劫後餘生。」國民黨顏寬恒二度披戰袍參加立委補選，宣布參選前，綠營早已鎖定他為對手，攻擊顏家鋪天蓋地而來。顏寬恒說，民進黨早就計畫好的，罷免還沒結束就開始輔選了。

陳柏惟罷免案，顏寬恒擔任罷免志工，地方流傳著，顏家在背後推動罷免案。顏寬恒說，當時勝負難估算，尤其後期「咬得很緊」，民進黨全面介入，早就不是在罷免，而是藍綠對決，這樣對陳柏惟較有利，最後七萬七千多票通過罷免，反對票有近七萬四。

「七萬七不是我的，七萬四也不是她的。」顏寬恒說，「外界最愛寫我們總動員」，他當志工，有支持者加入罷免，但也有人「不投顏」但「對陳柏惟有意見」；投給陳柏惟的反對票都會投給林靜儀嗎？不是百分百，就像很多投罷免的人討厭顏家，不可能「投顏」。

顏寬恒說，這就是實際的選情，從不同意罷免票數來看，補選情勢很嚴峻，投票率估五成就有十五萬票，得票數要超過七萬四才可能當選。補選多達五人登記，他說，只要有三、四人，將是歷來最難選。

罷免案後，顏寬恒還沒宣布參選，針對父親顏清標債務、顏寬恒房產等攻擊早已先發。顏寬恒說，他九月加入罷免志工，十月民進黨攻擊他父親，罷免還沒投票，民進黨已放棄陳柏惟，全力提前打輔選。

顏寬恒說，父親的出身、從政過去大家都清楚，父親從不諱言也不善於解釋，公道在人心，但時代不同了，執政黨透過全網路、全媒體抹黑。有沒有效？顏寬恒說，把你打黑、打趴，根本無從解釋，「不必跟他們生氣，想辦法劫後餘生就好」。

談到對手，顏寬恒說，林靜儀不是在地的，要民進黨地方民代、林佳龍、蔡其昌和陳柏惟來帶路，她有自己的主張？知道地方需要什麼嗎？「我的對手其實是民進黨，有總統、副總統、部長、院長，我們都沒有。」

顏家所屬的地方派系成為討論話題。他說，這是把地方的人際互動抹黑，其實最大派系在民進黨，「他們有新潮流、正國會，我們的就是不入流、不正常」，與上次補選相比，當時沒那麼多抹黑與關注，這次是非常難打的硬仗。