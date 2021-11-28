快訊

桃園警入超商巡查可停留用餐 「深夜食堂」提高見警率

不幹了！制度、環境消磨熱情 高市警所長辭職當律師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪／面對抹黑 顏寬恒：攻擊我父親有很多故事寫

聯合報 / 記者游振昇陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
台中第二選區立委補選開打，國民黨參選人顏寬恒說，只求劫後餘生就好。記者黃仲裕／攝影
台中第二選區立委補選開打，國民黨參選人顏寬恒說，只求劫後餘生就好。記者黃仲裕／攝影

「攻擊我父親有很多故事可以寫，把你打黑、打趴就好，我只求劫後餘生。」國民黨顏寬恒二度披戰袍參加立委補選，宣布參選前，綠營早已鎖定他為對手，攻擊顏家鋪天蓋地而來。顏寬恒說，民進黨早就計畫好的，罷免還沒結束就開始輔選了。

陳柏惟罷免案，顏寬恒擔任罷免志工，地方流傳著，顏家在背後推動罷免案。顏寬恒說，當時勝負難估算，尤其後期「咬得很緊」，民進黨全面介入，早就不是在罷免，而是藍綠對決，這樣對陳柏惟較有利，最後七萬七千多票通過罷免，反對票有近七萬四。

「七萬七不是我的，七萬四也不是她的。」顏寬恒說，「外界最愛寫我們總動員」，他當志工，有支持者加入罷免，但也有人「不投顏」但「對陳柏惟有意見」；投給陳柏惟的反對票都會投給林靜儀嗎？不是百分百，就像很多投罷免的人討厭顏家，不可能「投顏」。

顏寬恒說，這就是實際的選情，從不同意罷免票數來看，補選情勢很嚴峻，投票率估五成就有十五萬票，得票數要超過七萬四才可能當選。補選多達五人登記，他說，只要有三、四人，將是歷來最難選。

罷免案後，顏寬恒還沒宣布參選，針對父親顏清標債務、顏寬恒房產等攻擊早已先發。顏寬恒說，他九月加入罷免志工，十月民進黨攻擊他父親，罷免還沒投票，民進黨已放棄陳柏惟，全力提前打輔選。

顏寬恒說，父親的出身、從政過去大家都清楚，父親從不諱言也不善於解釋，公道在人心，但時代不同了，執政黨透過全網路、全媒體抹黑。有沒有效？顏寬恒說，把你打黑、打趴，根本無從解釋，「不必跟他們生氣，想辦法劫後餘生就好」。

談到對手，顏寬恒說，林靜儀不是在地的，要民進黨地方民代、林佳龍、蔡其昌和陳柏惟來帶路，她有自己的主張？知道地方需要什麼嗎？「我的對手其實是民進黨，有總統、副總統、部長、院長，我們都沒有。」

顏家所屬的地方派系成為討論話題。他說，這是把地方的人際互動抹黑，其實最大派系在民進黨，「他們有新潮流、正國會，我們的就是不入流、不正常」，與上次補選相比，當時沒那麼多抹黑與關注，這次是非常難打的硬仗。

「我無法控制年輕人喜不喜歡我，只能想辦法讓大家認識我。」顏寬恒說，海線、屯區位於大台中蛋白區，需要交通建設、好的空氣、安居樂業，不想變成政黨、派系鬥爭的決戰場。

國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中第二選區立委補選參選人顏寬恒。記者黃仲裕／攝影

罷免 顏寬恒 民進黨

延伸閱讀

別讓國民黨繼續亂下去？ 顏寬恒：翻桌打人始祖是民進黨

蔡總統說林靜儀當選會提高生育 顏寬恒忍不住笑了

專訪／反萊豬公投 顏寬恒：民進黨嘴臉隨時變 把台灣人當白痴

秀顏寬恒立院撒麵粉照 蘇貞昌：別讓國民黨繼續亂下去

相關新聞

專訪／面對抹黑 顏寬恒：攻擊我父親有很多故事寫

「攻擊我父親有很多故事可以寫，把你打黑、打趴就好，我只求劫後餘生。」國民黨顏寬恒二度披戰袍參加立委補選，宣布參選前，綠營...

專訪／挑戰顏家 林靜儀：政治人物與神明一樣 不是有拜才照顧

民進黨前立委林靜儀並非政治菜鳥，擔任過不分區立委，也有總統大選輔選經驗，跨入區域立委選舉是首次。面對基層實力雄厚的顏寬恒...

別讓國民黨繼續亂下去？ 顏寬恒：翻桌打人始祖是民進黨

行政院長蘇貞昌昨天在台中的公投說明會上秀出顏寬恒在立院灑麵粉杯葛議事照片，並拿撞球桿指向照片中的顏寬恒。顏寬恒上午批評，...

認識台灣良善力量 印度電視台連2天專題報導

印度主流英語電視台「寰宇一家」（WION）接連兩天播出介紹台灣與台印關係的形象專輯，讓印度民眾對台灣作為良善力量有進一步...

送父親最後一程後 侯友宜：現在努力為人民、國家做事

新北市長侯友宜父親侯溪濱20日在嘉義縣朴子老家過世，享耆壽93歲，侯昨日南下嘉義參加家祭，並在臉書發文抒發對父親的想念。...

影／立陶宛國會議員來訪 趙少康：北京肚量要大一點

戰鬥藍召集人趙少康、立法委員林奕華與台北市議會議長陳錦祥，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，向民眾宣導「萊豬有疑慮 健康回不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。