別讓國民黨繼續亂下去?顏寬恒：翻桌打人始祖是民進黨

行政院長蘇貞昌昨天在台中的公投說明會上秀出顏寬恒在立院灑麵粉杯葛議事照片，並拿撞球桿指向照片中的顏寬恒。顏寬恒上午批評，行政力量、國家機器介入選舉鑿痕之深，「不關心政治的人都知道」，連歐巴桑、小孩、年輕人都看得出來，整個政府和政黨不把第二選區給摧毀、不拿回第二選區，他們誓不甘願，所以不管什麼方法，只要讓顏寬恒落選，對他們而言，都是好方法、也都是對的方法。

他說，在立法院的攻防，大家都清楚，不管是翻桌、打人、推擠和造謠抹黑，民進黨才是始祖；至於批評他砸水球，看看前立院同事、高雄市陳其邁市長是直接潑水，告訴人家「我是恁爸爸」這樣子「我們是什麼要跟家比雞腿？」所以「人不要臉，天下無敵」。

對於蔡英文總統昨也在公投說明會上不忘拉抬民進黨參選人林靜儀的選情，表示林靜儀若當選會提升中二選區的生育率。對此，國民黨候選人顏寬恒質疑，蔡總統是否附和林靜儀所謂的，因應缺電所以10點以後就乖乖上床睡覺？不僅可以解決生育率，也可以解決政府缺電、限電的問題，是不是要回到過去農業時代？

顏寬恒說，民眾要選的是一個了解地方需求的民意代表，而不是罵來罵去、批鬥、抹黑和造謠，應回到實質面和了解人民的需要，以及參選人能為民眾做什麼，這才是重點。

他今也澄清，電台主持人周玉蔻所指的招待所，其實只是一間目前未有住的處所，被說成是招待所，是「繪聲繪影，擴大解釋」，她的說法往往不符合現實。

至於，日前參加由沙鹿區公所主辦的登山健行活動，入口處張貼不得有「競選造勢活動」公告，因此林靜儀只能站在入口處向大家揮手，顏寬恒卻能在活動前進到場內與民眾跳舞，引發質疑。