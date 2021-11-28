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行政院美牛豬廣告還配美國旗 洪孟楷轟太離譜

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
洪孟楷說，民進黨政府為了宣傳公投已經無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，現在還濫花納稅錢大搞宣傳。圖／取自洪孟楷臉書
洪孟楷說，民進黨政府為了宣傳公投已經無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，現在還濫花納稅錢大搞宣傳。圖／取自洪孟楷臉書

藍綠積極宣講公投，國民黨立委洪孟楷今質疑，雜誌上美牛美豬照片配上美國國旗，卻是行政院的廣告。這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜，沒有最下限、只有更下限，拿人民納稅錢打美牛美豬廣告，民進黨政府不只開放萊豬難道還有業績壓力？

洪孟楷提出三問指出，他要代表台灣本土牛、豬農問政府，什麼時候行政院管到肉的銷售？要廣告也是幫本土，怎麼會胳膊往外伸廣告別國肉品。這不是打壓本土業者嗎？他要代表納稅人問政府，憑什麼拿人民納稅錢幫進口肉品打廣告？難道民進黨政府不只開放萊豬進口，還有業績壓力？還是行政院現在是美國肉品台灣總代理？簡直離譜。

洪孟楷也說，他要代表基層公務員問政府，這樣的廣告預算從什麼科目來？幫別國肉品大打廣告主計單位能夠同意核銷？民進黨政府不要為了護航萊豬而讓基層公務員吃上官司。

洪孟楷說，民進黨政府為了宣傳公投已經無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，現在還濫花納稅錢大搞宣傳。公投大家都可以有立場，他就問憑什麼拿人民的錢來幫外國的肉行銷，「明年的預算審查，就先從這種浮編濫用的預算刪減開始。」

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