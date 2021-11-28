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江啟臣轟民進黨國庫當黨庫 用人民納稅錢反公投

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
江啟臣說，已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳。圖／取自江啟臣臉書
江啟臣說，已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳。圖／取自江啟臣臉書

政府積極宣傳公投不同意票，國民黨立委江啟臣今質疑，民進黨不只豪砸5800萬進行全國宣講，現在行政院還動用人民的納稅錢買廣告，當人民透過公投表達反對政府政策，政府還可以拿人民的納稅錢買廣告嗎？這已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳。

江啟臣表示，政府是要為人民服務、不是為黨服務，假行政一體之名，行黨政不分之實，用國家資源對抗人民公投。公投是反萊豬不是反美豬，更沒有人說美豬不安全，行政院不要魚目混珠混淆視聽，政府的義務是說明和澄清，不是花人民的錢、洗人民的腦。

江啟臣說，民進黨的政務官們可以沒有風骨，可以昨是今非，昧著良心睜眼說瞎話的為黨宣講，但請不要逼迫國家的公務員配合，不要踐踏行政中立，更不該拿國家資源下廣告，「國家不是你家，這是人民的納稅錢不是民進黨的私房錢。」

江啟臣說，看行政院在媒體宣傳美牛美豬一樣安全的廣告，再看看民進黨的不同意「反美豬」公投，這樣的一搭一唱，刻意製造反萊豬就是反美豬的假象，混淆人民的公投訴求，醜化公投主文意旨，不只拙劣、更是惡劣。

公投 美豬 江啟臣

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