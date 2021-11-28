江啟臣轟民進黨國庫當黨庫 用人民納稅錢反公投
政府積極宣傳公投不同意票，國民黨立委江啟臣今質疑，民進黨不只豪砸5800萬進行全國宣講，現在行政院還動用人民的納稅錢買廣告，當人民透過公投表達反對政府政策，政府還可以拿人民的納稅錢買廣告嗎？這已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳。
江啟臣表示，政府是要為人民服務、不是為黨服務，假行政一體之名，行黨政不分之實，用國家資源對抗人民公投。公投是反萊豬不是反美豬，更沒有人說美豬不安全，行政院不要魚目混珠混淆視聽，政府的義務是說明和澄清，不是花人民的錢、洗人民的腦。
江啟臣說，民進黨的政務官們可以沒有風骨，可以昨是今非，昧著良心睜眼說瞎話的為黨宣講，但請不要逼迫國家的公務員配合，不要踐踏行政中立，更不該拿國家資源下廣告，「國家不是你家，這是人民的納稅錢不是民進黨的私房錢。」
江啟臣說，看行政院在媒體宣傳美牛美豬一樣安全的廣告，再看看民進黨的不同意「反美豬」公投，這樣的一搭一唱，刻意製造反萊豬就是反美豬的假象，混淆人民的公投訴求，醜化公投主文意旨，不只拙劣、更是惡劣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言