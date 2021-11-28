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送父親最後一程後 侯友宜：現在努力為人民、國家做事
新北市長侯友宜父親侯溪濱20日在嘉義縣朴子老家過世，享耆壽93歲，侯昨日南下嘉義參加家祭，並在臉書發文抒發對父親的想念。侯友宜今日上午受訪時表示，父親影響自己的一生很多，不過他現在要努力為人民、國家做事，這樣才對得起自己的角色，謝謝大家給予的關心，他要在這裡一併致謝。
侯溪濱20日過世當天，剛好發生捷運三鶯線工程意外，侯友宜忍住悲傷，到現場處理事件後才回到嘉義，隨後幾天的治喪時間，侯友宜都未請假，照跑公務行程，直到昨日才南下回鄉送父親最後一程，並於傍晚發出長文，抒發自己一周來的心情，從政界到民眾都在貼文下方為他加油打氣。
侯友宜今早受訪時回應，父親影響自己很多，但自己還是希望大家努力做事，認真為國家好好做事情，這才對得起他現在的角色，謝謝大家給予的關心，自己要在這裡一併致謝。
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