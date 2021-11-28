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影／立陶宛國會議員來訪 趙少康：北京肚量要大一點

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
戰鬥藍召集人趙少康，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影

戰鬥藍召集人趙少康、立法委員林奕華與台北市議會議長陳錦祥，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，向民眾宣導「萊豬有疑慮 健康回不去」、「拒萊豬 護食安」、「公民同意 全民勝利」、「公投綁大選 方便又省錢」的理念，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。宣講時趙少康表示，我們反萊豬，但不反美豬，更不反美國。批評民進黨將反萊豬等於反美豬，反美豬等於反美國，都畫上等號，來製造國民黨和美國的矛盾。

趙少康對於立陶宛國會議員一事來訪表示，立陶宛國會議員來訪代表的是民意，我們都歡迎，美國國會議員也一樣都歡迎，中國和立陶宛、美國等都有邦交，他們願意和台灣交朋友，北京的肚量要大一點。

戰鬥藍召集人趙少康(右)、立法委員林奕華(左)與台北市議會議長陳錦祥(中)，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，向民眾宣導「萊豬有疑慮 健康回不去」、「拒萊豬 護食安」、「公民同意 全民勝利」、「公投綁大選 方便又省錢」的理念，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康(右)、立法委員林奕華(左)與台北市議會議長陳錦祥(中)，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，向民眾宣導「萊豬有疑慮 健康回不去」、「拒萊豬 護食安」、「公民同意 全民勝利」、「公投綁大選 方便又省錢」的理念，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康(右)、立法委員林奕華(左)，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康(右)、立法委員林奕華(左)，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。受訪時，趙少康對於立陶宛國會議員來訪一事，認為北京的肚量要大一點。記者黃義書／攝影
戰鬥藍召集人趙少康，上午前往白蘭市場舉辦公投宣講，呼籲民眾1218出來投票，四個都同意讓台灣更美麗。受訪時，趙少康對於立陶宛國會議員來訪一事，認為北京的肚量要大一點。記者黃義書／攝影

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