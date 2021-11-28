催出藻礁公投同意票 環團宣布下周大遊行踢館民進黨

四大公投12月18日投票，珍愛藻礁公投受矚目，為催出「同意」票數，藻礁公投推動聯盟、台灣健康空氣行動聯盟今天宣布，公投前一周將在民進黨部前集結舉辦「藻礁蓋同意、非褐護家園」遊行，要求民進黨政府保護藻礁生態，提出無煤、無油、無天然氣的「非褐」期程。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天宣布，將於公投前黃金周末的12月11日舉辦「藻礁蓋同意、非褐護家園 」遊行，將在民進黨部前中央藝文公園集結，繞行青島東路、公園路、襄陽路、忠孝西路，再回到藝文公園舉辦終點集會，希望邀請民眾上街支持藻礁公投。

葉光芃說，英國將提早2024年淘汰煤電、德國最近將無煤期程大幅提前至2030年，COP26更促成105國承諾甲烷管控大幅減量，他肯定民進黨允諾2050淨零碳排入法、跟上世界進步潮流，但至今卻沒有提出達成淨零碳排必要的「淘汰化石燃料路徑」，顯見蔡政府「增氣滅藻礁」根本是停留在剛執政的2016年能源轉型舊思維。

中央研究院地球科學所兼任研究員汪中和指出，天然氣的主要成分是甲烷，而在陽光照射下，甲烷與其它的汙染物結合會形成臭氧，2030年以前甲烷排放量減少45%，全球每年將可減少25萬5000人因呼吸及心血管疾病早逝，每年減少77萬5000個氣喘住院率及730億小時的高溫工時減損。

陽明交通大學環境工程研究所榮譽退休教授白曛綾說，若持續燃燒化石燃料，要靠森林植樹、土壤固碳、藍碳等方式達到碳中和，但效益都有限。因此不只是不能再燒煤炭，也不宜擴大天然氣發電。國際間針對化石燃料燃燒的減碳多使用碳捕捉再利用及封存技術，不過效益也有限，且若未配合再生能源恐將因此排放更多的二氧化碳。

台南社區大學環境行動小組召集人黃煥彰質疑，天然氣價格今年以來上漲超過100%，漲幅更勝於原油，中油預估天然氣單項產品將虧損逾400億元，而三接要花1300億興建，那天然氣發電的成本是多少？執政黨面臨2050年淨零碳排，應先公布火力發電廠關廠順序，而非選擇犧牲7600年的藻礁。

中研院歐美所副研究員盧倩儀說，台灣目前能源政策依賴頁岩氣，甲烷排放量更大、更骯髒，現在所謂「橋接」能源天然氣本身已是在「漂綠」，「把我們騙上橋，卻沒有打算要下橋」，政府大舉開發天然氣基礎建設，反而將台灣經濟鎖死在「褐色軌道」，更是一次巨大的化石燃料能源巧妙轉移財富，納稅人口袋裡面的錢被轉到化石燃料跟褐色經濟，要幫財團拖時間、晚一點淘汰化石燃料。

盧倩儀指出，美國目前減甲烷計畫當中的甲烷稅將從每噸900美元起跳到1500美元，油氣業者價格將增加12%到34%，歐盟也正在準備整頓天然氣市場，規畫甲烷費率可能為每公噸775歐元或2800歐元，但仍低於甲烷真正的社會成本，根據德國計算是每公噸5460歐元，「押寶天然氣非常危險」，當泡沫破掉時將會是台灣巨大的能源危機，化石燃料進口國應盡快脫碳。