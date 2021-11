【專家之眼】民主峰會 雷聲大雨點小？

美國國務院本月22日公布民主峰會(Summit for Democracy)受邀名單,正如國內所預期,當我被列入受邀名單時,必然就會引起北京強烈反應。同時因為邀請名單充滿爭議,亦同時引發多方關切與負面評議。

美國在臺協會駐臺北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk),隨後在26日出席中華民國國際關係學會年會時,還特別針對民主峰會性質加以說明。孫曉雅指出,民主峰會精準名稱為“Summit for Democracy”,而非“Summit of Democracy”。此因美國無意定義普世民主規範,而是希望透過峰會聚集志同道合與利益相關之士,研議追求民主,期能提升民主體制韌性。

儘管美國國務院網站針對民主峰會此項外交盛會,強調拜登政府自就任就開始致力於革新美國本身以及全球民主,並視其為應對當前重大挑戰不可或缺之舉。但若是回顧拜登競選政見,其實就可找到舉辦民主峰會,早在2019年7月11日拜登在紐約市以「美國典範之實力:拜登領導民主世界應對21世紀挑戰之計畫」(The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21ST Century)為題,針對其外交政策所發表政見演說時,就已經具體呈現民主峰會之基本構想。

從拜登競選期間提出民主峰會,在就任後經過如此久才端上檯面,其實就可以看出此項峰會其實是要克服諸多阻力。儘管對比競選政見與國務院所宣示峰會議題,民主峰會還是聚焦在貪腐、極權與人權三個面向,但議題優先順序遣辭用字確實是有所改變,其中原因確實值得玩味。

從當初發表政見時所稱對抗貪腐(fighting corruption)、反制極權主義其中包括選舉安全(defending against authoritarianism, including election security)以及增進與會國本身與國外人權(advancing human rights in their own nations and abroad)三項議題,到國務院最後公布反制集權主義(Defending against authoritarianism)、鎖定對抗貪腐(Addressing and fighting corruption)以及倡議尊重人權(Promoting respect for human rights),是否意味峰會性質變化,是否暗示議題重點調整,是否與國際現實妥協,恐怕又要花費另番功夫來說文解字囉!

拜登在發表政見時,就明確表達不僅是要邀請其他國家與會,同時更會邀請全球各地公民社會組織(civil society organizations)以及包括高科技產業與社交媒體鉅子在內之私營企業(private sector)參與峰會。而國務院在專屬說明峰會性質時,亦是強調受邀與會者將包括來自政府、公民社會以及私營企業之領袖。但就目前所公布名單來看,卻只是列出國家等級政治實體,但卻未曾提到任何公民社會組織或是私營企業受到邀請,等到12月9日峰會開場時,參與峰會之非政府組織與私營企業領袖,恐將是另項焦點。

至於要如何解讀受到邀請國家名單所呈現代表性,美國智庫卡內基國際和平基金會研究員費德斯坦(Steven Feldstein)在名單公布後,立即以「誰是拜登民主峰會之座上賓與局外人」(Who’s In and Who’s Out From Biden’s Democracy Summit)為題,發表詳細分析報告。費德斯坦從不同研究機構評定受邀國家人權紀錄與民主狀態,歸結出全球不同地區政治發展動態(regional dynamics)、美國廣泛性戰略利益(broader U.S. strategic interests) 以及針對土耳其與匈牙利等特定國家選舉情勢所作考量等多項因素,再由美國外交官僚體系內部運作角力下,產製出此份邀請名單;此項分析確實值得一讀。

此外更要提醒,本次由拜登總統親自主持之峰會,僅為預計將有兩次民主峰會之首次會議(the first of two Summits for Democracy);國務院網站說明中留下此等伏筆,但卻未曾對後續峰會提出任說明,但國內媒體卻對此無人聞問,確實是讓人覺得相當訝異。但就拜登政府要延宕如此之久,才能夠讓民主峰會登場,此項政治大戲恐怕到頭來將會是雷聲大雨點小,在高度理想與政治現實之間掙扎前進,最後只能獲得經過妥協但卻無法具體行動之表面文章。

其實筆者認為,就倡議全球民主、自由與人權來說,許多國際組織與非政府組織確實是相當積極,不論有些非政府組織背後是否受到任何國家操控指點,成為顛覆其他國家瓦解政權之工具,但若是已經打算以公民社會組織名義邀請其與會,但卻完全未考慮邀請在國際政治上具有不可忽視影響力之國際組織,確實會讓國際社會覺得美國以民主為名辦理外交,確實有些章法大亂取捨失序。

前我已受邀參與峰會,但卻急忙宣布由政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴出席;既然名為峰會,又由拜登總統親自主持,層峰迴避親自與會,會不會傳送讓人誤解政治信號?特別此項會議不是實體會議,透過網路參與應當不是問題。