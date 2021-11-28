【專家之眼】民主峰會 雷聲大雨點小？

美國國務院本月22日公布民主峰會(Summit for Democracy)受邀名單，正如國內所預期，當我被列入受邀名單時，必然就會引起北京強烈反應。同時因為邀請名單充滿爭議，亦同時引發多方關切與負面評議。

美國在臺協會駐臺北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)，隨後在26日出席中華民國國際關係學會年會時，還特別針對民主峰會性質加以說明。孫曉雅指出，民主峰會精準名稱為“Summit for Democracy”，而非“Summit of Democracy”。此因美國無意定義普世民主規範，而是希望透過峰會聚集志同道合與利益相關之士，研議追求民主，期能提升民主體制韌性。

儘管美國國務院網站針對民主峰會此項外交盛會，強調拜登政府自就任就開始致力於革新美國本身以及全球民主，並視其為應對當前重大挑戰不可或缺之舉。但若是回顧拜登競選政見，其實就可找到舉辦民主峰會，早在2019年7月11日拜登在紐約市以「美國典範之實力：拜登領導民主世界應對21世紀挑戰之計畫」(The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21ST Century)為題，針對其外交政策所發表政見演說時，就已經具體呈現民主峰會之基本構想。

從拜登競選期間提出民主峰會，在就任後經過如此久才端上檯面，其實就可以看出此項峰會其實是要克服諸多阻力。儘管對比競選政見與國務院所宣示峰會議題，民主峰會還是聚焦在貪腐、極權與人權三個面向，但議題優先順序遣辭用字確實是有所改變，其中原因確實值得玩味。

從當初發表政見時所稱對抗貪腐(fighting corruption)、反制極權主義其中包括選舉安全(defending against authoritarianism, including election security)以及增進與會國本身與國外人權(advancing human rights in their own nations and abroad)三項議題，到國務院最後公布反制集權主義(Defending against authoritarianism)、鎖定對抗貪腐(Addressing and fighting corruption)以及倡議尊重人權(Promoting respect for human rights)，是否意味峰會性質變化，是否暗示議題重點調整，是否與國際現實妥協，恐怕又要花費另番功夫來說文解字囉！

拜登在發表政見時，就明確表達不僅是要邀請其他國家與會，同時更會邀請全球各地公民社會組織(civil society organizations)以及包括高科技產業與社交媒體鉅子在內之私營企業(private sector)參與峰會。而國務院在專屬說明峰會性質時，亦是強調受邀與會者將包括來自政府、公民社會以及私營企業之領袖。但就目前所公布名單來看，卻只是列出國家等級政治實體，但卻未曾提到任何公民社會組織或是私營企業受到邀請，等到12月9日峰會開場時，參與峰會之非政府組織與私營企業領袖，恐將是另項焦點。

至於要如何解讀受到邀請國家名單所呈現代表性，美國智庫卡內基國際和平基金會研究員費德斯坦(Steven Feldstein)在名單公布後，立即以「誰是拜登民主峰會之座上賓與局外人」(Who’s In and Who’s Out From Biden’s Democracy Summit)為題，發表詳細分析報告。費德斯坦從不同研究機構評定受邀國家人權紀錄與民主狀態，歸結出全球不同地區政治發展動態(regional dynamics)、美國廣泛性戰略利益(broader U.S. strategic interests) 以及針對土耳其與匈牙利等特定國家選舉情勢所作考量等多項因素，再由美國外交官僚體系內部運作角力下，產製出此份邀請名單；此項分析確實值得一讀。

此外更要提醒，本次由拜登總統親自主持之峰會，僅為預計將有兩次民主峰會之首次會議(the first of two Summits for Democracy)；國務院網站說明中留下此等伏筆，但卻未曾對後續峰會提出任說明，但國內媒體卻對此無人聞問，確實是讓人覺得相當訝異。但就拜登政府要延宕如此之久，才能夠讓民主峰會登場，此項政治大戲恐怕到頭來將會是雷聲大雨點小，在高度理想與政治現實之間掙扎前進，最後只能獲得經過妥協但卻無法具體行動之表面文章。

其實筆者認為，就倡議全球民主、自由與人權來說，許多國際組織與非政府組織確實是相當積極，不論有些非政府組織背後是否受到任何國家操控指點，成為顛覆其他國家瓦解政權之工具，但若是已經打算以公民社會組織名義邀請其與會，但卻完全未考慮邀請在國際政治上具有不可忽視影響力之國際組織，確實會讓國際社會覺得美國以民主為名辦理外交，確實有些章法大亂取捨失序。

前我已受邀參與峰會，但卻急忙宣布由政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴出席；既然名為峰會，又由拜登總統親自主持，層峰迴避親自與會，會不會傳送讓人誤解政治信號？特別此項會議不是實體會議，透過網路參與應當不是問題。