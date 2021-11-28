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被指黨慶沒邀馬英九、趙少康是分裂 朱立倫：窮極無聊

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫到北投市場進行公投宣講。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫到北投市場進行公投宣講。記者劉宛琳／攝影

國民黨主席朱立倫上午赴北投市場進行公投宣講，受訪時被問到與前總統馬英九、中廣董事長趙少康分隔兩地，昨天他們也未受邀黨慶，外界質疑黨中央和戰鬥藍分裂。朱立倫反嗆，難道蔡英文總統昨天的場子沒和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃在一起，是有意見嗎？是在對抗嗎？是搞分裂嗎？「無聊！窮極無聊！」

朱立倫表示，很多媒體有預設立場，故意製造矛盾，「我們就是分進合擊」。昨天的黨慶活動辦了十幾場，在黨中央辦的是台北市黨部中山區的黨慶活動，光是台北市就有12場，黨慶總共有幾百場，怎麼可能每一場主席、馬英九或是趙少康都邀請？不可能的，這是各地舉辦的活動。

朱立倫說，同樣的，公投宣講全台灣也有幾百場在進行當中，分進合擊，「我們總會合的時候是1212和1217，不要想要再製造任何見縫插針，任何想要黨的對立」。

朱立倫 趙少康 北市

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