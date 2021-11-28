孫大千：蔡英文要台灣人吃台灣豬都不吃的東西

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，蔡英文總統要台灣人民吃台灣豬都不吃的東西，是一位國家元首做的出來的事嗎？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，蔡英文總統要台灣人民吃台灣豬都不吃的東西，是一位國家元首做的出來的事嗎？圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統不斷地重複低級的謊言來催眠自己，洗腦人民。按照蔡總統的邏輯，台灣人民要犧牲藻礁，才能夠向前走，否則就是倒退嚕。這和全球捍衛自然資產的普世價值完全是背道而馳，成為藻礁生態系的世紀殺手，台灣人民要怎麼樣向前走？

孫大千說，同樣的，按照蔡英文總統的邏輯，台灣人民要吃萊豬才能夠向前走，否則就是倒退嚕。要台灣人民吃台灣豬都不吃的東西，是一位國家元首做的出來的事嗎？還有公投必須和大選脫鉤台灣才能向前走，否則就是倒退嚕，剝奪了台灣人民針對重大政策創制和複決的權力，只能任憑專制政府為所欲為。

孫大千說，所以，台灣的向前走要建立在滅絕全球希望熱點、硬逼人民吞萊豬、以及沒收人民的憲法權利之上嗎？這樣的代價會不會太大了一點？這樣的鬼話蔡英文總統都說得出來。

台灣人 孫大千 蔡英文

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