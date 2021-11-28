立陶宛國會議員團抵台 游錫堃：誠摯歡迎交流

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯今率團訪台，一行人清晨已抵桃園機場。立法院長游錫堃表示，誠摯歡迎所有熱愛民主自由的夥伴來台交流。

游錫堃表示，立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員抵台後，將參與本周12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」。貝里斯國會議長、墨西哥國會議員與美國國際民主協會NDI會長和亞太區總監也將陸續來台共襄盛舉。

游錫堃表示，立法院此次與外交部、NDI Taiwan及臺灣亞洲交流基金會共同舉辦此論壇。實體與線上參與的國內外國會議員及專家學者共達百位，台灣藉由落實開放政府夥伴聯盟 (OGP) 的精神，致力於在全球推廣台灣的民主模式。自由是民主的生命線，請一起保持信念，共同打造一個更透明開放的政府。