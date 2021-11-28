影／立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇 率團抵台訪問

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，外交部官員在空橋門口迎接。訪問團成員將於12月2日至3日出席在台北舉辦「2021年開放國會論壇」。

馬瑪竇（Matas Maldeikis）一行從德國法蘭克福搭乘華航CI-62班機，28日清晨6時18分降落桃園機場，下機後先通過衛福部疾管署的檢疫櫃台，透過「外交泡泡」專案檢疫程序，經由公務門特別禮遇通關入境。

訪問團成員之一的馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）在班機起飛前，社群媒體發布照片，表示已出發前往台灣。

訪問團成員通過入境長廊時，馬瑪竇特別停下腳步，邀請所有成員一起讓媒體拍攝團體照，馬瑪竇還比出「讚」的手勢。馬瑪竇表示，近一年內立陶宛和台灣間的合作關係及相互了解邁進一大步，預期這趟旅程會再為雙方帶來更進一步的了解；目前立陶宛和台灣正面臨著相同的挑戰，透過這次訪問行程，將和各個團體進行互動討論，相信有助於未來對彼此的認識。

立陶宛國會女議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）指出，很高興能造訪台灣，此行非常具有啟發性和意義，立陶宛深刻體會與大型極權國家為鄰的處境。新冠肺炎疫情一開始，立陶宛有很多醫生感染，也有民眾死亡，但是台灣即時送給立陶宛口罩，很高興立陶宛日前也贈與台灣疫苗，這就是兩國間友誼的表現。