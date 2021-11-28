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公投決戰「護藻礁」 蔣萬安周三領軍勘藻礁對尬蔡英文

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

反萊豬等4項公投投票日到數，國民黨內部評估，此次公投投票率約65%，國民黨自提的反萊豬、公投綁大選兩公投過關機會高，藍綠陣營當前決戰點將是「護藻礁」公投。國民黨呼籲最後關頭，所有藍營民代、縣市長應一起挺公投過關。

國民黨黨務人士表示，黨中央整體戰略目標仍是4項公投「每一個都不能放」，黨主席朱立倫昨天南北參與黨慶活動，宣傳重點就是護藻礁與重啟核四公投。

黨務人士分析，國民黨喊4個都同意，民進黨則講4個不同意，但實際上民進黨現在希望的是從3比1（拉下一個）走向2比2（拉下兩個），這樣行政院長蘇貞昌續任壓力就可減輕；但國民黨則希望從3比1走向4比0，最終全部通過。

黨務人士說，接下來攻防重點，就是要凸顯包含治安、食安、能源與環保「不安全」的概念，藉以形塑公民對民進黨的不信任案投票印象，透過4大公投給民進黨一個教訓，「這個不是政黨對決，是人民對民進黨的教訓」。

黨務人士表示，目前反萊豬與公投綁大選兩公投過的機率都很高，至於重啟核四公投，非常同意與非常不同意的兩種支持傾向壁壘分明，非常不同意的支持度又略高於非常同意約1至2個百分點，但正反整體支持度呈現膠著。

黨務人士說，護藻礁公投支持度也大於不支持度，但不表態率高達四成是變數，這也是蔡英文總統近來親上火線強攻藻礁議題，國民黨周三也將由立委蔣萬安帶隊考察藻礁，明天黨中央也會就藻礁議題開記者會，跟民進黨直球對決。

公投投票日倒數，黨務人士表示，在宣傳策略上，對反萊豬與恢復公投綁大選兩公投，國民黨仍會維持以廟口、菜市場宣講的陸戰為主；至於護藻礁與重啟核四公投則會加強空戰，與民進黨正面對壘。

黨務人事分析，護藻礁議題是民進黨自己被民主回力鏢打到；重啟核四公投則涉及用電安全，包括能源危機與很多資安、公安等民生概念，民怨積累已深，有信心這兩個議題進入最後攻防，國民黨不會輸。

就民進黨「政黨對決」操作，黨務人士坦言，確實造成綠營支持者非理性歸隊現象，但預判效應至今應已達天花板；畢竟這4項公投案其實背後都有公民團體力量，其中不少公民團體過去就是綠營支持者，在議題忠誠下，不會隨民進黨起舞。

黨務人士說，年底公投支持同意力量是「國民黨+公民團體」，相較於不同意多僅來自於內部已因昨是今非而分歧的綠營。

公投

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