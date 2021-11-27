立陶宛等國議員將參加「開放國會論壇」 28日陸續抵台

立法院與外交部等單位將於12月2日至3日在台北舉辦「2021年開放國會論壇」，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞國會友台小組主席等議員預計28日陸續抵台；立陶宛國會議員馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）在社群媒體發布照片，表示已出發前往台灣。

外交部長吳釗燮日前在立院接受媒體訪問表示，開放國會論壇邀請波海三國的友台小組主席，都會參加；立陶宛則有6名國會議員來參加，這象徵台、立都對民主自由抱有很高的理想，也希望能共同合作捍衛民主自由，以及對抗威權主義。

訪台期間，波海三國國會議員除參加開放國會論壇，也將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴；訪賓另將拜會國發會、經濟部、科技部等部會，另參訪我國文經建設，訪團抵離及在台期間的各項活動規畫安排，將完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定。

蔡總統預訂12月1日接見出各國貴賓。行政院長蘇貞昌則將在明日下午接見波羅的海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團。

立法院將在12月1日在議場舉辦歡迎活動，接待包括美國、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、墨西哥、貝里斯等參加「2021年開放國會論壇」各國貴賓到立院參訪。

「2021年開放國會論壇」主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規畫」，論壇將以實體與視訊混合方式舉行。

據立法院新聞稿，將有19國共36人參與，雖有疫情考驗，但仍有6國共15名各國人士將訪台；其中，貝里斯議長伍茲（Valerie Woods）將實際訪台參與，捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、立陶宛議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）也將透過預錄影片參與論壇。

立法院指出，為了此次論壇，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞共10名國會議員也將在台灣齊聚一堂，其中包含多次公開於新聞及社群媒體挺台灣的立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis），以及愛沙尼亞、拉脫維亞兩國友台小組國會議員也將實體訪台。而與台灣有許多淵源的美國民主協會會長米德偉（Derek Mitchell）也會在此次論壇訪台。