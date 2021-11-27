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影／自豪拚經濟 蘇貞昌：五倍券比買票還「齊勻」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蘇貞昌強調政府拚經濟有成，發放五倍券比買票還「齊勻」。記者江良誠／攝影
蘇貞昌強調政府拚經濟有成，發放五倍券比買票還「齊勻」。記者江良誠／攝影

行政院長蘇貞昌今天傍晚到南投縣參加四大公投案宣講，蘇揆自豪拚經濟有成，政府收的錢更多卻沒放在自己口袋，而是拿出來發五倍券，這比買票還「齊勻」（台語，平均之意），買票還要有投票權，五倍券是「生出來就有」，群眾被鬥的哈哈笑，但也有人覺得不妥「這豈不是公然買票」。

蘇貞昌今天公投宣講有備而來，拿著撞球桿當指揮棒說明政策，強調「有政府會做事」。蘇貞昌說，全世界因為疫情衝擊，各國經濟衰退，只有台灣經濟逆勢成長、創11年新高，股市不是破萬點，而是1萬7千點，將近1萬8千點，歷史最高、時間最久，這就是政府拚經濟有成果。

因為政府收的錢（稅金）收的更多，但是政府沒把錢放在口袋，而是拿來發放振興經濟五倍券，全民領五倍券，已經有2275萬人領券、每人5千元，這比買票還「齊勻」，買票還要有投票權才會買，「我是現生出來現有，百多歲攏會使」這是最好的「當時有政府拿錢來分你」。

他還報告好消息「明年4月30日前出生都可領」，如果還要「回家卡打拚、卡緊勒」，這是因為政府會做事，大家才有五倍券可以領，不是隨時都有的。蘇貞昌說法逗的台下民眾笑呵呵，但有人覺得蘇貞昌比喻不恰當，把五倍券和選舉買票對比，「豈不是說政府公開買票」。

蘇貞昌

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