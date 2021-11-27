蘇貞昌嘉義公投場開講 籲4大公投直接投不同意

行政院長蘇貞昌在晚上嘉義縣太保市的說明會上表示，他質疑國民黨趁四大公投亂台灣，試圖重掌執政，大家不要讓他們繼續亂了，也呼籲大家去投公投，4張票都領出來，一律蓋不同意就可以。

蘇貞昌拿著球桿上台向民眾說明這些年來政府如何對嘉義縣建設的支持，包括鐡路高架化、科學園區、新設電動屠宰場、蒜頭糖廠五分車延馴駛計畫等，也談及農民職災、健康保險、退休儲金、育兒津貼、照顧等政策取得民眾認同。

他強調，要不是政府抵擋非洲豬瘟侵台，如果沒有守住，所有養豬農將破產，所以今天才有豬肉、貢丸、香腸可以吃，而且疫情看顧得好，附近國家疫情嚴重，只有台灣「加零」。他強調這就是會做事政府的成效。

蘇貞昌說，美中貿易大戰，台灣順勢提出三大方案，讓台商回台投資，廠家超過1067家、投資金額1兆4400億、境外資金匯回3300多億，股市也上萬點，這些都是政府拼經濟的成果，至於五倍券政策，已有2275萬人領五倍券，他戲稱買票也沒有買這麼齊全的，不限有投票權的民眾，只要明年4月30日前出生都可領。