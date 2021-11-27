林進旺接任國民黨台南黨部主委 霸氣宣布黨工加薪

國民黨主席朱立倫今天到台南新營為國民黨台南市黨部新任主委林進旺布達，朱立倫表示，林進旺擔任3屆台南縣議員，也曾擔任永康區黨部主委，對黨最忠心最熱忱，每次選舉都是出錢出力，原本謙虛要讓給年輕人，但黨部主委就像是大家長，要一位了解地方整合地方能夠爭取資源的人，才拜託他接下這個職務。

新任主委林進旺表示，2、30年前黨部主委是有權利可以呼風喚雨，喊水會結凍，現在卻成燙手山芋，他沒想過主委重擔會落在他一個70多歲老頭的肩上，是「老驥伏櫪」，如果太太還在絕不會同意，但幽默說太太有來找他交代既然答應接下主委，就一定要把事情做好，公司有賺錢除了生活外可拿私房錢幫助黨及社會，台下立即響起熱烈掌聲；

林進旺也宣誓未來工作重點要全力動員同舟計畫把黨員找回來，黨職人員要調整工作重點做地方的領頭羊，把老百姓的心轉回國民黨，黨形像不能一直被壓著打，黨的攻擊部隊要決戰對國民黨不友善的媒體，要以戰止戰，財務是中央和地方的大問題，尤其是地方很難找到大咖贊助者，希望大家滴水成河聚沙成塔，要馬兒好也要有草吃，介紹善心人士加入國民黨。

他也宣布明年元月上任後要為黨工加薪5%，比行政院長蘇貞昌的加薪4%還多。據估計台南市黨部目前有16名專職黨工，每月薪水合計52萬多元。同時也要大家面對即將到來的市長、市議員和里長的選舉，尤其是市長更是重之之重，除了尊重黨公職意願外，也希望能找到對國民黨友善的人才。

牛立倫今天也針對12月18日的四大公投做出呼籲，強調反對萊豬，任何阿公阿嬤不可能到市場買萊豬，因為要讓小孩吃健康的食物，全世界160國都禁止萊豬，民進黨卻要開放叫大家吃萊豬，大家一定投同意票！

朱說，公投與大選同一天，省錢又省功，民進黨卻硬要不同天。要求公投與大選同一天，喊最大聲的是蘇貞昌，因為上次公投民進黨「博歹轎」（台語），輸了就要翻桌。朱立倫也呼籲保護珍愛藻礁，指要藻礁永存，喊最大聲的是蔡英文。