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中正紀念堂轉型 林洲民：台北市長候選人需表態

聯合報 / 記者張加／即時報導
促轉會今舉行中正紀念堂轉型系列座談，台北市政府都發局前局長、建築師林洲民與會。圖／促轉會提供
促轉會今舉行中正紀念堂轉型系列座談，台北市政府都發局前局長、建築師林洲民與會。圖／促轉會提供

北市都發局前局長林洲民今指出，台北市長任期剩一年一個月，有意競選台北市長之人，需要對中正紀念堂轉型表態。

促轉會今舉行中正紀念堂轉型系列座談「轉型下一步！公共地景與藝術紋理」，代理主委葉虹靈主持座談，建築師林洲民、指揮家簡文彬、台藝大藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧等人出席與談。

台北市議員苗博雅致詞時表示，中正紀念堂轉型作為重要課題，卻因政治敏感性而難以被充分討論、有效推動；轉型方向應破除對特定個人的崇拜緬懷，但有多種的可能性，這也應當成為首都市長選舉的課題。台北市議員吳沛憶則指出，中正紀念堂的轉型不應只是政治議題，更是市政議題。

殷寶寧提出，中正紀念堂轉型的第一件事應是解除其文資身分，才能討論拆圍牆，另組織調整也很重要，建議中正紀念館管理處轉型為公園管理性質的組織。林洲民之後在提問環節表示，以他了解，解編恐討論很久，最後結論可能還是不要解編。

林洲民指出，他2007年就曾為兩廳院提出大森林區「臨時劇場」的構想，整個園區還有更大的發展空間與可能性。

至於蔣介石銅像是否保留，林洲民認為，先看銅像留在那裡的意義，再持續討論；林洲民以納粹集中營為例，指保留納粹集中營並非推崇其種族滅絶、屠殺行為，而是保留讓世人看見燃燒猶太人的焚化爐。

林洲民並指出，基於過去經驗，當中央、地方不同黨派執政，互不接受對方意見時很難推動事務，因此他認為，應在台北市長任期剩下一年一個月內，將此事定調；他並說，很想看到未來有意競選台北市長的候選人們，對中正紀念堂園區轉型的政策立場。

葉虹靈表示，中正紀念堂作為首都中心25公頃大的關鍵基地，仍用作紀念特定領袖，應當將公共空間還給人民，所以也是首都市政甚至全國性的空間課題。

林洲民 北市 中正紀念堂

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