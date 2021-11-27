公投宣講 徐國勇： 公投綁大選9合一、9公投怎麼投票？

內政部長徐國勇今天在民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投宣講台中場演講「公投綁大選、治安維護」。徐國勇說，公投綁大選，我去說明會，國民黨都不講道理，當初反對理由不講，現在贊成理由不理。以前民進黨要公投綁大選，就是陳文茜搞一個鳥籠公投，以前門檻很高，因為不可能突破才要公投綁大選，2017年修法降低門檻後，綁大選的歷史任務已經完成，現在民進黨不主張公投綁大選，他反問「九合一和九個公投案，怎麼投票？」

民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投宣講台中場，今天下午3時在台中葳格國際會議中心登場，由立委何欣純、台灣基進前立委陳柏惟任活動主持人，依序由民進黨祕書長林錫耀演講「感謝社會力支持，分享公投重要性」，立法院副院長蔡其昌演講「經濟與能源議題分享」、內政部長徐國勇演講「公投綁大選、治安維護」，最後由行政院長蘇貞昌、蔡英文壓軸演講。

徐國勇說，跟大家報告，四個不同意台灣會更有力，要說出理由，不要像國民黨一樣亂，今年經濟成長率成長6.09％這有多重要，要對照馬英九六三三，有做到嗎？沒有也沒道歉。