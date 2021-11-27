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韓國瑜缺席高雄黨慶活動 朱立倫對高金素梅參選這樣說

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫到高雄參加高市黨部舉辦的黨慶活動，多位黨籍人士陪同。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席朱立倫到高雄參加高市黨部舉辦的黨慶活動，多位黨籍人士陪同。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部慶祝127周年黨慶，今天下午在高雄物產館舉辦愛心園遊會。黨主席朱立倫出席園遊會，並見證黨員入黨宣誓與表揚資深黨員，前市長韓國瑜未出席，送鮮花致意。針對無黨籍立委高金素梅可能參選高雄市長一事，國民黨議員童燕珍、陳美雅兩人表態歡迎，朱立倫則說，歡迎每一個有意願參選的人，但目前全力拚1218公投，不再談地方選舉。

24日無黨籍立委高金素梅出動「公投小戰車」到高雄沿街開講，影片曝光後討論度很高，不少網友建議她參選高雄市長，也有政論節目主持人認為高金此舉是在試水溫。

今天下午，朱立倫到高雄物產館參加黨慶園遊會，媒體問及高金素梅參選一事。朱回應，每一位將來願意參加國民黨高雄市市長的人，我們都非常歡迎，可是現階段在12月18日之前，我們全力拚公投，現在都不再談地方選舉，每位我們都會歡迎。

除高金素梅外，之前也傳過台北市議員羅智強有意參選高雄市長，當時朱立倫的答案跟今天如出一轍。此外，高市議員童燕珍說，她很感動高金素梅從北部跑來高雄宣傳公投，大家有很多揣測，「其實我們很希望啦」，優秀人才傳出要來選市長，我們會寄予厚望，願意為高雄付出、打拚的人，我們都支持。

朱立倫說，「同舟計畫」全台已有近3萬多名黨員回黨，對此表示歡迎，感謝黨內同志團結在一起，呼籲大家在12月18日公投要投四個同意票。

高雄市前市長韓國瑜有受邀，但未出席黨慶活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市前市長韓國瑜有受邀，但未出席黨慶活動。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市黨部今天下午在高雄物產館舉辦愛心園遊會慶祝127周年黨慶，上千名黨員參與盛會。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市黨部今天下午在高雄物產館舉辦愛心園遊會慶祝127周年黨慶，上千名黨員參與盛會。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席朱立倫（左）到高雄參加高市黨部舉辦的黨慶活動，上台與新進黨員擊掌表達歡迎。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席朱立倫（左）到高雄參加高市黨部舉辦的黨慶活動，上台與新進黨員擊掌表達歡迎。記者徐白櫻／攝影

朱立倫 高金素梅 公投 同舟計畫 韓國瑜 高雄市 國民黨

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