台灣基進黨宜蘭縣黨部今成立 國、民兩黨歡迎

隨著2022選舉不到一年，各地選情逐漸升溫。台灣基進黨正式插旗宜蘭，今天在羅東成立宜蘭縣黨部，也是日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處，現場逾200名支持者力挺，包含宜蘭市長江聰淵、多位民代。黨主席陳奕齊表示，在宜蘭一定會推出黨公職人員，正在考慮羅東鎮長、鎮民代表，並強調「 一定不會缺席的是宜蘭縣議會議員。」國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮表示，現在政治多元化，哪個黨出來，國民黨立場都是竭誠歡迎。

台灣基進黨宜蘭縣黨部主委劉勇廷提到，面對中國龐大壓力，民進黨執政有很多包袱，台灣基進黨則沒有，因此會盡全力推出進步政策與其做出差異。兩黨未來是否有合作可能，他表示，希望與民進黨密切合作，透過本土勢力整合，推出最強且能擊倒國民黨的候選人；議員部分，目前積極尋覓人選，特別是宜蘭市、冬山鄉，已經在接洽一些人選。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，在基層選舉方面，不同黨派都會提出人選，在各方面希望是良性競爭，只要是為宜蘭好，任何一個政黨都是好的。他說，台灣基進黨與民進黨的理念相近，未來若有機會，也願意坐下來談談，不排除兩黨合作的可能性。

台灣基進黨宜蘭黨部今天成立，宜蘭市長江聰淵今天特別出席祝賀，認為兩黨合作關係可以持續推動，公投案4個不同意或中二立委補選都是合作模式。至於政黨競爭，江聰淵說，一個民主政治是多元政治，樂於看到好政黨為台灣共同出力，並不擔心瓜分作用。