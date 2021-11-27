快訊

默沙東、輝瑞口服藥資料送審 食藥署拚12月中過EUA

Omicron變異株高傳染力 指揮中心：春節專案若調整需看2條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣基進黨宜蘭縣黨部今成立 國、民兩黨歡迎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣基進黨宜蘭縣黨部今天正式成立。圖／民眾提供
台灣基進黨宜蘭縣黨部今天正式成立。圖／民眾提供

隨著2022選舉不到一年，各地選情逐漸升溫。台灣基進黨正式插旗宜蘭，今天在羅東成立宜蘭縣黨部，也是日前入黨的羅東鎮民代表林意評服務處，現場逾200名支持者力挺，包含宜蘭市長江聰淵、多位民代。黨主席陳奕齊表示，在宜蘭一定會推出黨公職人員，正在考慮羅東鎮長、鎮民代表，並強調「 一定不會缺席的是宜蘭縣議會議員。」國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮表示，現在政治多元化，哪個黨出來，國民黨立場都是竭誠歡迎。

台灣基進黨宜蘭縣黨部主委劉勇廷提到，面對中國龐大壓力，民進黨執政有很多包袱，台灣基進黨則沒有，因此會盡全力推出進步政策與其做出差異。兩黨未來是否有合作可能，他表示，希望與民進黨密切合作，透過本土勢力整合，推出最強且能擊倒國民黨的候選人；議員部分，目前積極尋覓人選，特別是宜蘭市、冬山鄉，已經在接洽一些人選。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，在基層選舉方面，不同黨派都會提出人選，在各方面希望是良性競爭，只要是為宜蘭好，任何一個政黨都是好的。他說，台灣基進黨與民進黨的理念相近，未來若有機會，也願意坐下來談談，不排除兩黨合作的可能性。

台灣基進黨宜蘭黨部今天成立，宜蘭市長江聰淵今天特別出席祝賀，認為兩黨合作關係可以持續推動，公投案4個不同意或中二立委補選都是合作模式。至於政黨競爭，江聰淵說，一個民主政治是多元政治，樂於看到好政黨為台灣共同出力，並不擔心瓜分作用。

對於台灣基進黨有意推選冬山鄉縣議員人選，冬山鄉選出的民進黨縣議員謝燦輝認為，地方選舉是小選區，看的是實力、服務，自己在地服務已有20年，若選民不認同，也是自然淘汰。只是，江聰淵二屆市長任期屆滿，2022轉戰縣長，今天又到台灣基進黨活動相挺，是否擔心選情被影響，他表示，縣長選戰是多方結盟、多交朋友，「這哪有什麼關係」，樂觀地說，江聰淵此舉並不影響地方選情。

台灣基進黨正式插旗宜蘭，今天在羅東成立宜蘭縣黨部，宜蘭市長江聰淵到場力挺。圖／民眾提供
台灣基進黨正式插旗宜蘭，今天在羅東成立宜蘭縣黨部，宜蘭市長江聰淵到場力挺。圖／民眾提供
台灣基進黨宜蘭縣黨部今天成立，逾200人到場支持。記者林佳彣／攝影
台灣基進黨宜蘭縣黨部今天成立，逾200人到場支持。記者林佳彣／攝影
台灣基進黨今天在羅東成立宜蘭縣黨部，黨主席陳奕齊到場。記者林佳彣／攝影
台灣基進黨今天在羅東成立宜蘭縣黨部，黨主席陳奕齊到場。記者林佳彣／攝影
江聰淵二屆市長任期屆滿，2022轉戰縣長，今天到台灣基進黨活動相挺，民進黨縣議員謝燦輝認為，縣長選戰是多方結盟、多交朋友，江此舉並不影響自己的選情。圖／翻攝自謝燦輝臉書
江聰淵二屆市長任期屆滿，2022轉戰縣長，今天到台灣基進黨活動相挺，民進黨縣議員謝燦輝認為，縣長選戰是多方結盟、多交朋友，江此舉並不影響自己的選情。圖／翻攝自謝燦輝臉書

宜蘭 基進黨 台灣基進

延伸閱讀

支持高鐵宜蘭站第5方案？ 游錫堃：尊重宜蘭縣民

宜蘭「鳥影尋蹤」攝影比賽 最年輕得獎鳥友13歲國二生

三接遷離公投立場 宜蘭縣長林姿妙重申：保護藻礁

藍綠宜縣長選舉採徵召人選 民進黨籲團結排除「異聲」

相關新聞

韓國瑜缺席高雄黨慶活動 朱立倫對高金素梅參選這樣說

國民黨高雄市黨部慶祝127周年黨慶，今天下午在高雄物產館舉辦愛心園遊會。黨主席朱立倫出席園遊會，並見證黨員入黨宣誓與表揚...

同舟計畫爭議延燒 朱立倫：認同國民黨理念就歡迎回黨

國民黨主席朱立倫推動同舟計畫引發黨內反彈，爭議仍餘波盪漾。他上午受訪表示，同舟計畫到目前為止已經差不多有3萬黨員回到黨內...

聚餐影片外流坦承受影響 陳時中：暫時封麥一陣子

衛生福利部長陳時中去年聚餐唱歌影片外流，遭質疑未遵守防疫規定。陳時中今天出席一項活動時表示，要暫時封麥一陣子不再唱歌，和...

台灣基進黨宜蘭縣黨部今成立 國、民兩黨歡迎

隨著2022選舉不到一年，各地選情逐漸升溫。台灣基進黨正式插旗宜蘭，今天在羅東成立宜蘭縣黨部，也是日前入黨的羅東鎮民代表...

鄭文燦政治野心霸氣外露 顧好桃園市政才能著眼2024

民進黨全力衝刺四大公投，桃園市長鄭文燦自動請纓，參與全台綠營民代舉辦的公投說明會，鄭文燦積極跨出桃園，為蔡政府辯護政策，也替他累積政治能量。但桃園市最近發生超商命案，先前還有公廁掀裙標示熱議，加上全國注目的藻礁公投議題，被譽為「桃園王」的鄭文燦，反而因「本命區」接二連三的爭議，飽受質疑批評。

昔嗆時力「智力只有13歲」 張景森道歉了

時代力量日前公布對四大公投立場，行政院政務委員張景森在臉書批評「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。