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昔嗆時力「智力只有13歲」 張景森道歉了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院政務委員張景森。圖／時代力量提供
行政院政務委員張景森。圖／時代力量提供

時代力量日前公布對四大公投立場，行政院政務委員張景森在臉書批評「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲」，並預言明年時力的議員會消失，引發實力不滿。張景森今出席時力立委邱顯智、王婉諭發起的「行動時代辦公室」開幕茶會，致詞時主動表達歉意，他表示，身為政府官員不該批評在野黨，但他仍認為，時力公投立場恐成下次選舉的困難。

張景森指出，近期對時力的評論是因為時力雲林縣議員廖郁賢而起，因為若三接遷離不知道還要多久，一定會延宕到台中、麥寮沒電廠除役的時程，而空汙議題必然成為中部議員選舉時被攻擊的焦點。

不過先前對於時力的評論，張景森主動遞出橄欖枝表示，「這一點也是很抱歉，我會把話收回來」；時力承載著太陽花學運後年輕人對新政治的期待，因此對於時力一舉一動，自己都非常關切。

張景森 時代力量 太陽花學運

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