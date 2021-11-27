全台北市街講布局選市長？蔣萬安：現在最關心年底公投

台北市長明年改選，國民黨立委蔣萬安被點名是強棒。蔣萬安上午受訪時表示，現階段他最關心的是年底公投，以及民眾在意的食安議題、如何確保人身安全；不管在哪個崗位，就是扮演好自己的角色，堅持和人民站在一起，捍衛民眾的權益。

蔣萬安說，現階段國人最關心的就是食安與確保每個人人身安全，他會持續幫民眾發聲，強力監督政府要有作為；看到這幾周發生諸如超商店員勸導民眾戴口罩被刺殺等不幸的事情，希望政府拿出具體作為，確保治安及每個人的人身安全。

蔣萬安說，民眾的確對蔡政府開放萊豬政策不滿，對政府採行像是不願清楚標示是否含萊劑、只願標產地等措施不信任，也對執政黨惡意將「反萊豬」操作成「反美豬」，將萊劑比喻成「保健食品」等荒謬言論感到憤怒及不滿。

蔣萬安表示，一直以來他也都是堅持與人民站在一起、捍衛民眾權益，特別是捍衛食安；他主辦的台北市12區巡迴街講已到第8站，可以感受到越來越多民眾願意站出來表達意見、捍衛食安。