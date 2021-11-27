兇猛「Omicron」恐成大魔王？ 專家籲盡快做這件事

新變異株「Omicron」取代Delta成為非洲南部主流變異株取代，該變異株疑有高傳染力且具免疫逃脫特質，各界憂心現有疫苗不足以因應。對此，專家表示，南非當地感染人數仍以疫苗施打率低的年輕人為主，現有疫苗仍具一定效果，但也盡快發展次世代疫苗。

世界衛生組織（WHO）開會將其命名為「Omicron」，且取代Delta成為當地主流株，各國也繃緊神經。中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，該變異株變異點有32個，其中有利病毒與細胞結合的變異位置中，就占了9處，與現行變異株更多，代表傳染力可能較高。

但她指出，無論是Alpha、Beta等變異株也都有不同程度的變異， 但繼Beta後，許多兇猛的變異株多從南非發跡，可能跟其人口數多，疫苗接種率低，加上HIV病毒感染比例高，在免疫低下族群中，病毒容易存活久，不斷與體內抗體打架，最終產生出容易逃避抗體的病毒。

據何美鄉觀察，當地主要感染者為25歲以下年輕人，該族群的接種呂僅26%，認為著疫苗還是有一定程度的保護效果，但效力可能會差一點，不過她認為，預測T細胞免疫會改變的機率不大，仍應鼓勵民眾鼓勵施打疫苗，預防重症與死亡率。

然而國內除了AZ、BNT及莫德納疫苗外，已紛紛投入發展次世代疫苗，但台灣高端疫苗目前採免疫橋接方式取得EUA，仍持續在進行三期臨床試驗，也尚未取得國際認證，在面對變異株接二連三崛起下，高端疫苗效果也被備受質疑。

何美鄉表示，無論施打國產疫苗或是國際疫苗，其產生的抗體效果是一樣的，但若變異株後續研究結果出爐，顯示對疫苗效果差，代表研發次世代疫苗有其必要，現已知聯亞握有南非株疫苗的次世代疫苗，最好盡快釐清「Omicron」是否為南非株疫苗的後代，若兩者接近，應加速疫苗臨床試驗。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則表示，變異株突變點多，「這並不代表就會成為大魔王。」後續仍需要進行數周的觀察，確認病毒對於傳染力、重症及死亡率及對疫苗的效果為何，最關鍵是在於秋冬季節，感染呼吸道病症狀者變多，病毒容易複製，各國已經繃緊神經。

包含英國宣布停飛與南非直飛的班機，美國紐約州也率先發布行政命令，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」且持續至明年1月15日，台灣也對非洲六國下令一率檢疫14天規定。施信如說，若民眾能提高對「Omicron」的警覺，也有機會事前預防變異株壯大。

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