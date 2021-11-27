邱顯智、王婉瑜成立黨外智庫強調不分裂 黨內側目

時代力量立委邱顯智、王婉諭發起的行動時代辦公室今天舉行開幕，由於不在時代力量黨中央編制內，外界解讀恐有弦外之音，今天開幕會上，黨主席陳椒華也並未現身。王婉諭表示，行動時代辦公室會擴大社會連結，並與時力黨中央保持密切合作；邱顯智也說，陳椒華有派代表到場，並沒有問題。兩人異口同聲，時力不會分裂。

時代力量黨內人士指出，外界部分意見解讀邱、王另立黨中央動機，起因於兩人對公投立場與黨中央不一致，但該說法並不精確，黨內對公投確實有些許不同意見，但比起兩人先前挺陳柏惟，公開主張「反惡罷」所引發的黨內摩擦，公投問題並未造成內部衝突，都在理性討論範圍，因此對公投態度不一致，並非兩人黨外設智庫主因。

時代力量黨內人士說，時力當前最有力的發聲管道，還是在立院黨團，從話語權角度來看，邱顯智加上王婉諭已經幾乎與「時代力量」這塊招牌劃上等號，要研究政策大可在黨內進行；急於現在黨外另立智庫的根本原因，是評估時力內部權力結構，未來高度可能發生變化，因此預作鋪陳準備，先建立自己派系據點，可謂「超前部署」。

時代力量黨內人士表示，與時代力量保持若干距離的做法，邱、王兩人並非首創，黨內許多人對於「行動時代辦公室」的第一個聯想，就是前立委黃國昌，黃在過去一段時間以來，雖從未退黨，但同樣在黨外另有辦公室，始終與時代力量保持一定距離，以個人名義發動揭弊議題。

該人士指出，無論邱、王系統或是黃國昌系統，成熟的政黨內部有不同派系、不同意見都很正常，藍綠兩大黨也並非長期都是由同一系統把持黨中央，外界大可不必過度解讀為成立行動辦公室，就是「時力分裂」。