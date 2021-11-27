熄火不駡基捷了？柯文哲：我還是把他們駡了一頓

交通部長王國材昨赴台北市政府與台北市長柯文哲會面，雙方針對基隆捷運汐東段路線達成共識，交通部支持台北市所提汐東段從原規劃文湖線東湖站延伸至環狀線東環段，增加轉乘便利性。對於柯文哲不罵基捷了，突然熄火，柯文哲上午參加愛護大安森林公園自然生態活動受訪時表示，「還是把他們駡了一頓」，2017年3月那件事情還是要處理。

柯文哲說，不可以一個重大國家建設計劃，怎麼出交通部、怎麼出國發會？還是要檢討，不可以隨便講講。至於外傳基隆捷運爭議，有幕僚建議柯文哲不要再駡基捷，來換交通部支持東環段？柯文哲說，每天看新聞，實在是已經不是news，已經類似小說了。

柯文哲說，溝通很重要，和王國材面對面溝通有好處，不然每次要隔空對話，大家坐下來把地圖攤開來看，每一站到底要怎麼解決，他會把台北市府的意見帶回去，「我跟他講說，路線要改的話我是同意」但絕對不要為開工而開工 ，一旦路線重改，這涉及國土規畫、都市設計要重做，不要為了兌現選舉的諾言，路線沒有規畫就去開工。

柯文哲說，還有一點，如果要做，要接上台北捷運，目前跟文湖線的交叉點沒有辦法用，差280公尺，轉運效果很差，如果硬是要蓋，要接上東環段，轉乘很方便，基捷才能達到轉運的效果。