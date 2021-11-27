快訊

變種病毒來襲跨年照辦嗎？ 柯文哲：有可能在前3天說不能辦

魔王變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

江啟臣：民進黨「家天下」治國 黨國介入公投和補選

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，四個同意。記者喻文玟／攝影
中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，四個同意。記者喻文玟／攝影

中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，「公投是一場人民和蔡政府的對決」。

江啟臣說，民進黨這一個月來，傾全黨之力用國家機器和人民對決反對公投，還藉此也打擊顏家和顏寬恒，他心疼「寬恒這次的選情特別辛苦」，因為民進黨用政黨力量之外，也用國家機器介入地方選舉，中二選區應由台中人自己作主，民進黨卻用國家機器輔選。

江啟臣感嘆，過去幾次選舉經驗，民進黨會這樣做也不意外，全黨已「家天下」，把國家當自己的家，連公投是應該讓人民作主的選擇，民進黨也用政黨力量，花政黨經費之外，還用所有的國家資源、行政不中立，黨國介入整個公投，他強調，這場公投是人民和蔡政府的對決，一定要出來投下「四個同意」。

中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，四個同意。記者喻文玟／攝影
中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，四個同意。記者喻文玟／攝影

公投 民進黨 江啟臣 國民黨

延伸閱讀

陳時中要高端族自己注意 江啟臣：蔡英文要勞工自強翻版

民進黨推2400億元對內軍購 江啟臣：這麼好康圖利誰？

超商店員遭刺死 江啟臣諷：蔡總統臉書滿滿宣傳公投

國民黨桃園公投宣講 江啟臣：用選票決定別被綠營看扁

相關新聞

熄火不駡基捷了？柯文哲：我還是把他們駡了一頓

交通部長王國材昨赴台北市政府與台北市長柯文哲會面，雙方針對基隆捷運汐東段路線達成共識，交通部支持台北市所提汐東段從原規劃...

127周年黨慶 朱立倫頒60年黨齡榮譽狀給吳伯雄

國民黨中央黨部上午舉行「1218場公投宣講」台北場暨127周年台北黨慶活動。黨主席朱立倫被問到府院的網路聲量高出國民黨非...

江啟臣：民進黨「家天下」治國 黨國介入公投和補選

中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，...

王國材拋出環島高鐵將有20站 學者狠批蓋了也是蚊子車站

交通部長王國材先前提出「環島高鐵不是夢」說法後，近日他表示，若環島高鐵成形，預測未來將會有20個高鐵站。這樣的說法交通學者存在諸多懷疑，批評就算蓋了，也會成為「蚊子車站」，無法帶動當地產業發展，更會讓未來超高齡化的台灣，面臨沉重財政壓力。

建黨大會宣講 連勝文：打籃球學會堅持

國民黨新北市黨部為慶祝建黨127週年，今天上午於新莊舉辦晉齡黨員表揚大會，國民黨副主席連勝文到場致詞，並宣講「四個都同意...

【進擊的物價】愛心餐、獨老年菜都有斷炊危機 社福勸募成重災區

揮之不去的疫情已讓社福界夠難捱了，如今物價再傳漲聲，連「地表最強里長」方荷生也大喊「這個漲、那個也漲，快瘋了」，他固定在年終為獨老、弱勢孩童辦的餐會，600張餐券一個月只賣出30張，今年特別難賣，連平時做便當都要去市場撿剩菜才撐得過去；家扶中心年終要募1000瓶食用油，至今也只來200瓶，都因物價漲，物資更難募了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。