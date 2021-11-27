江啟臣：民進黨「家天下」治國 黨國介入公投和補選
中國國民黨今天慶祝127周年黨慶，立委江啟臣出席，宣講國民黨的公投立場也痛批民進黨現在「家天下」，動用國家資源介入公投，呼籲選民12月18日出來投票，「公投是一場人民和蔡政府的對決」。
江啟臣說，民進黨這一個月來，傾全黨之力用國家機器和人民對決反對公投，還藉此也打擊顏家和顏寬恒，他心疼「寬恒這次的選情特別辛苦」，因為民進黨用政黨力量之外，也用國家機器介入地方選舉，中二選區應由台中人自己作主，民進黨卻用國家機器輔選。
江啟臣感嘆，過去幾次選舉經驗，民進黨會這樣做也不意外，全黨已「家天下」，把國家當自己的家，連公投是應該讓人民作主的選擇，民進黨也用政黨力量，花政黨經費之外，還用所有的國家資源、行政不中立，黨國介入整個公投，他強調，這場公投是人民和蔡政府的對決，一定要出來投下「四個同意」。
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