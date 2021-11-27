建黨大會宣講 連勝文：打籃球學會堅持

揮之不去的疫情已讓社福界夠難捱了，如今物價再傳漲聲，連「地表最強里長」方荷生也大喊「這個漲、那個也漲，快瘋了」，他固定在年終為獨老、弱勢孩童辦的餐會，600張餐券一個月只賣出30張，今年特別難賣，連平時做便當都要去市場撿剩菜才撐得過去；家扶中心年終要募1000瓶食用油，至今也只來200瓶，都因物價漲，物資更難募了。

2021-11-27 09:47