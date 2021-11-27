建黨大會宣講 連勝文：打籃球學會堅持
國民黨新北市黨部為慶祝建黨127週年，今天上午於新莊舉辦晉齡黨員表揚大會，國民黨副主席連勝文到場致詞，並宣講「四個都同意、台灣更美麗」，連勝文提及，他在隔壁輔仁大學念了四年，花很多時間打籃球，他說，因為打籃球不管處在什麼落後情況，堅持到底就能勝利，認為這是人生重要道理，也是國民黨需具備的精神。
今天上午現場聚集約300位國民黨資深黨員，連勝文表示，疫情期間新北市板橋、新莊等地，加上北市萬華都是重災區，凸顯民進黨防疫荒腔走板，超前部署根本沒有準備好。
在公投案中，民進黨為了權力、利益，什麼事都做得出，必須重申國民黨是反萊豬而非反美豬。民進黨用政府的錢大舉宣傳，國民黨只能靠自己努力，人民的力量才是最終勝利的力量，除了是為台灣的食安問題、能源問題投票，公投案也是給民進黨教訓的不信任投票。
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