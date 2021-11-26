快訊

我國人均GDP將達3.3萬美元 2025年有望超車南韓？

影／幼教老師「強灌」吃藥？ 女童母控老師過失傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幕後／基捷不罵了 柯文哲換到東環段

聯合報 / 記者程平／台北即時報導
台北市長柯文哲(右）和交通部長王國材（左）上午在台北市政府會面，雙方會談45分鐘，做出共識，認為基捷轉汐東線，須延伸到北捷環狀線東環段，才有轉乘效果。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲(右）和交通部長王國材（左）上午在台北市政府會面，雙方會談45分鐘，做出共識，認為基捷轉汐東線，須延伸到北捷環狀線東環段，才有轉乘效果。記者曾吉松／攝影

為了基隆捷運，台北市長柯文哲過去2個月頻頻砲打中央，認為基捷蓋不下去，「從頭到尾都是騙局」。不過，就在交通部長王國材今天親自拜訪柯文哲後，柯文哲不再批評基捷，換得交通部支持環狀線東環段；而這樣的結果，也早在北市府的沙盤推演中。

為了基隆捷運，柯文哲和民進黨槓了2個月，批評「基捷做為2017年前瞻計畫第一砲，蔡英文總統信誓旦旦說4年後完工，現在東西在哪？」還說他和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。

柯文哲說，基隆輕軌變基隆捷運根本就是騙局一場；王國材日前表示，等柯文哲「心情好一點」後再與他會面。雙方透過辦公室連繫後，王國材今天上午親赴台北市政府拜訪柯文哲。而為了這一次會面，北市府還舉行了會前會，確定了戰略目標，要把重點放在環評一直卡關的環狀線東環段，要脫離基捷戰場。

這一次的會前會，包含台北市副市長彭振聲及捷運局等相關官員都在場。會中捷運局再次向柯文哲分析，就像北宜直鐵會胎死腹中，就是因為鐵路無法到了南港從四軌變成二軌，基捷會有同樣的問題。柯文哲聽完後說，「都是騙局」。

但與會人員勸柯文哲，基隆的事，「再怎麼講也不干你的事。」民眾不會相信柯文哲是好意，不要再吐槽基捷，他們愛講基捷要動工就讓他們去講。柯文哲反問 ，「怎麼可以這樣做，都是騙」，旁人勸柯，「這就是政治」。

捷運局也說，交通部有表明，希望在王國材拜訪後，雙方能共達成共同促成基捷的共識。柯文哲原不願替「太空話」背書，但捷運局表示，交通部畢竟是是上級，以後還要相處，北市表明立場即可。最後柯文哲被說服，市府定調，「基捷怎麼弄，北市都配合」，但要強調台北市要怎麼做。

也就是這樣的一番折衝，王國材今日在會後才能說，「初步就是路線共識，柯文哲認為汐東線須延伸到北捷東環段才有效果，交通部也支持。」柯文哲也才會說，環評闖關失敗的東環段，不會是一場騙局，北市府會馬上補件。

柯文哲 基隆捷運

延伸閱讀

影／汐東線明年不可能動工 侯友宜：交長承諾盡快核定

影／王國材柯文哲基捷共識 下午見林右昌開心

基捷剛有共識！林右昌突襲金安獎與侯王合體 親曝原因

王國材柯文哲基捷共識 林右昌開心：柳暗花明撥雲見日

相關新聞

美眾議員團離台 外交部：就區域安全深入交換意見

美國聯邦眾議員高野率領的訪問團今晚離台，外交部表示，訪團在台期間會見蔡英文總統、退輔會主委馮世寬、接受外交部長吳釗燮款宴...

幕後／基捷不罵了 柯文哲換到東環段

為了基隆捷運，台北市長柯文哲過去2個月頻頻砲打中央，認為基捷蓋不下去，「從頭到尾都是騙局」。不過，就在交通部長王國材今天...

「我腦裡沒有核食」 泉裕泰：福島食材受世界各地的認可

政務委員唐鳳與日本駐台代表泉裕泰今出席「福島前進節」活動，泉裕泰致詞指出，東日本大地震以來經過十年，符合嚴格標準的福島食...

【進擊的物價】便當價格漲不完...下一波換漲房租？勞工剉咧等

萬物皆漲，除了便當漲得有感，台北市府表示，現在最擔心房租再跟著漲一波，這對開店業者和年輕人壓力會更大。工人作家林立青觀察，底層工人想買房的夢想先因高漲的房價破滅，又遇到這波通膨海嘯，已有勞工的房租一年就被漲二、三千元，影響很大。

泡麵、麥當勞萬物齊漲！電費凍漲至明年4月 只是在延遲痛苦罷了

最近物價漲得非常有感，一碗乾麵35元變40元，統一「滿漢大餐」系列也從53元漲為59元，火鍋、便當、麥當勞、鼎泰豐統統漲，感覺又是另一波通膨海嘯襲來。許多婆婆媽媽擔心電價會不會跟著漲，捲起更大一波通膨海嘯，聽聞經濟部決議電價再凍漲到明年4月，但之後呢？

影／汐東線明年不可能動工 侯友宜：交長承諾盡快核定

交通部長王國材今天表示，捷運汐東線明年要動工「不太可能」，被問及是否擔憂變成空頭支票，新北市長侯友宜表示，汐東線他已跟王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。