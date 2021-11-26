幕後／基捷不罵了 柯文哲換到東環段

為了基隆捷運，台北市長柯文哲過去2個月頻頻砲打中央，認為基捷蓋不下去，「從頭到尾都是騙局」。不過，就在交通部長王國材今天親自拜訪柯文哲後，柯文哲不再批評基捷，換得交通部支持環狀線東環段；而這樣的結果，也早在北市府的沙盤推演中。

為了基隆捷運，柯文哲和民進黨槓了2個月，批評「基捷做為2017年前瞻計畫第一砲，蔡英文總統信誓旦旦說4年後完工，現在東西在哪？」還說他和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。

柯文哲說，基隆輕軌變基隆捷運根本就是騙局一場；王國材日前表示，等柯文哲「心情好一點」後再與他會面。雙方透過辦公室連繫後，王國材今天上午親赴台北市政府拜訪柯文哲。而為了這一次會面，北市府還舉行了會前會，確定了戰略目標，要把重點放在環評一直卡關的環狀線東環段，要脫離基捷戰場。

這一次的會前會，包含台北市副市長彭振聲及捷運局等相關官員都在場。會中捷運局再次向柯文哲分析，就像北宜直鐵會胎死腹中，就是因為鐵路無法到了南港從四軌變成二軌，基捷會有同樣的問題。柯文哲聽完後說，「都是騙局」。

但與會人員勸柯文哲，基隆的事，「再怎麼講也不干你的事。」民眾不會相信柯文哲是好意，不要再吐槽基捷，他們愛講基捷要動工就讓他們去講。柯文哲反問 ，「怎麼可以這樣做，都是騙」，旁人勸柯，「這就是政治」。

捷運局也說，交通部有表明，希望在王國材拜訪後，雙方能共達成共同促成基捷的共識。柯文哲原不願替「太空話」背書，但捷運局表示，交通部畢竟是是上級，以後還要相處，北市表明立場即可。最後柯文哲被說服，市府定調，「基捷怎麼弄，北市都配合」，但要強調台北市要怎麼做。

也就是這樣的一番折衝，王國材今日在會後才能說，「初步就是路線共識，柯文哲認為汐東線須延伸到北捷東環段才有效果，交通部也支持。」柯文哲也才會說，環評闖關失敗的東環段，不會是一場騙局，北市府會馬上補件。