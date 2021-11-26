美眾議員團離台 外交部：就區域安全深入交換意見

美國聯邦眾議員高野率領的訪問團今晚離台，外交部表示，訪團在台期間會見蔡英文總統、退輔會主委馮世寬、接受外交部長吳釗燮款宴，雙方就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見；訪團另前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。

民主黨籍眾議員高野（Mark Takano）、史羅金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）及共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚共17人，25日至26日搭乘美國行政專機訪問我國。

據外交部今晚發布的新聞稿，吳釗燮款宴時表示，高野眾議員訪團的到來彰顯台美關係緊密友好；台美關係堅若磐石，美方多次公開肯定台灣是民主成功的故事、美國經濟與安全的關鍵夥伴，以及世界的良善力量；台灣期待持續與美國深化合作，貢獻國際社會。

外交部指出，高野也肯定台灣人民捍衛民主的勇氣與決心，並特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群權益的成果，彰顯台灣對人權的高度重視。

外交部表示，此訪團是美國國會在短短一個月內二度組團訪問台灣，且為自新冠肺炎疫情以來，聯邦眾議院首次籌組跨黨派訪團訪問我國，再度展現美國國會對台美關係跨黨派的堅定支持；外交部表達誠摯感謝，並將持續與美方攜手合作，共同深化台美緊密的夥伴關係。